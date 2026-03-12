Pack: Hue HDMI Sync + Barras Led Hue Play Blancas (x2un) + Tira Led Hue Gradient (2m)

Prepárate para disfrutar de una iluminación envolvente. Coloca las barras de luces Play y una tira led Gradient Ambiance alrededor de tu sistema de cine en casa, conecta la Hue sync box y observa cómo las luces cambian de color, se atenúan y se iluminan al mismo tiempo que el contenido de la pantalla del televisor.

Luz Blanca y de Color

Sincronización requiere el Puente Hue Bridge

Admite Dolby Vision, HDR10+, 4 K

Añade hasta 4 dispositivos HDMI