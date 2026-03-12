Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz compacto)
El precio actual es 369,97 €
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Acerca de Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz compacto)
Este kit de iluminación de riel de pared en blanco incluye un tubo de luz Gradient compacto, un riel de 1 metro y una fuente de alimentación con un enchufe para toma de corriente de pared.
- 1 tubo de luz compacto, 740 lm @2700K
- Toma 12 vatios de la fuente de alimentación
- 100.4 cm
- Diseñado para paredes
- Incluye todo lo que necesitas
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514873162
Información del producto
- Hue Fuente de alimentación de un punto 100 W de pared Perifo con enchufe
- 1
- Hue Carril Perifo 1 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tubo de luz Play gradient compacto
- 1