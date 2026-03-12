Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz compacto)

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Primer plano del frente de Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz compacto)
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Acerca de Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz compacto)

Este kit de iluminación de riel de pared en blanco incluye un tubo de luz Gradient compacto, un riel de 1 metro y una fuente de alimentación con un enchufe para toma de corriente de pared.

  • 1 tubo de luz compacto, 740 lm @2700K
  • Toma 12 vatios de la fuente de alimentación
  • 100.4 cm
  • Diseñado para paredes
  • Incluye todo lo que necesitas
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