Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz grande)
El precio actual es 594,97 €
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Acerca de Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz grande)
Este kit de iluminación de riel de pared en negro incluye un tubo de luz Gradient grande, dos rieles de 1 metro, una fuente de alimentación con un enchufe para toma de corriente de pared y conectores para crear una línea recta.
- 1 tubo de luz grande, 1840 lm @2700K
- Toma 29,5 vatios de la fuente de alimentación
- 200.4 cm
- Diseñado para paredes
- Incluye todo lo que necesitas
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514873155
Información del producto
- Hue Fuente de alimentación de un punto 100 W de pared Perifo con enchufe
- 1
- Hue Carril Perifo 1 m
- 2
- Hue Kit de conector recto
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tubo de luz Play gradient grande
- 1