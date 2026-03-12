Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz grande)

Este kit de iluminación de riel de pared en negro incluye un tubo de luz Gradient grande, dos rieles de 1 metro, una fuente de alimentación con un enchufe para toma de corriente de pared y conectores para crear una línea recta.

1 tubo de luz grande, 1840 lm @2700K

Toma 29,5 vatios de la fuente de alimentación

200.4 cm

Diseñado para paredes

Incluye todo lo que necesitas