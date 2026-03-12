Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz grande)

Exclusivo
Primer plano del frente de Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz grande)
En stock
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Acerca de Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz grande)

Este kit de iluminación de riel de pared en negro incluye un tubo de luz Gradient grande, dos rieles de 1 metro, una fuente de alimentación con un enchufe para toma de corriente de pared y conectores para crear una línea recta.

  • 1 tubo de luz grande, 1840 lm @2700K
  • Toma 29,5 vatios de la fuente de alimentación
  • 200.4 cm
  • Diseñado para paredes
  • Incluye todo lo que necesitas
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay