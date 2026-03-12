Pack: x3 Focos Philips Pongee (negro) + 3 bombillas Hue GU10 RGB
El precio del paquete es 187,18 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 207,98 €
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Acerca de Pack: x3 Focos Philips Pongee (negro) + 3 bombillas Hue GU10 RGB
Ilumina tu hogar con estilo con el Foco Philips Pongee en negro y bombillas inteligentes Hue GU10 de colores.
- Regulación instantanea via wifi
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514874435
Información del producto
- Focos de techo/pared Foco de techo/pared Pongee 3x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
- 1
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