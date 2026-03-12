Pack: x2 Focos Philips Pongee (negro) + 2 bombillas Hue GU10 RGB

Rebaja
Primer plano del frente de Pack: x2 Focos Philips Pongee (negro) + 2 bombillas Hue GU10 RGB
En stock
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Acerca de Pack: x2 Focos Philips Pongee (negro) + 2 bombillas Hue GU10 RGB

Añade un toque de elegancia con el foco Philips Pongee en color negro, con bombillas inteligentes Hue GU10 de colores. Perfecto para realzar tu iluminación.

  • Regulación instantanea via wifi
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay