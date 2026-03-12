Pack: x2 Focos Philips Pongee (blanco) + 2 bombillas Hue GU10 RGB
El precio del paquete es 133,18 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 147,98 €
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Acerca de Pack: x2 Focos Philips Pongee (blanco) + 2 bombillas Hue GU10 RGB
Ilumina tu espacio con el pack de 2 focos Philips Pongee en blanco, con bombillas inteligentes Hue GU10 RGB. Elegante y de bajo consumo.
- Regulación instantanea via wifi
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514874527
Información del producto
- Focos de techo/pared Foco de techo/pared Pongee 2x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
- 1