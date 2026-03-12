Pack: x4 Focos Philips Pongee (negro) + 4 bombillas Hue GU10 RGB
El precio del paquete es 256,47 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 284,97 €
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Acerca de Pack: x4 Focos Philips Pongee (negro) + 4 bombillas Hue GU10 RGB
Ilumina tu hogar con el pack de 4 focos Philips Pongee en negro, con bombillas inteligentes Hue GU10 RGB. Moderno y eficiente.
- Regulación instantanea via wifi
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514874602
Información del producto
- Focos de techo/pared Foco de techo/pared Pongee 4x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
- 2
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