Pack: Foco Philips Puled (negro) + bombilla Hue GU10 RGB

Rebaja
Primer plano del frente de Pack: Foco Philips Puled (negro) + bombilla Hue GU10 RGB
En stock
  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Acerca de Pack: Foco Philips Puled (negro) + bombilla Hue GU10 RGB

Ilumina tu espacio con el foco Philips Puled en negro, equipado con una bombilla inteligente Hue GU10 RGB. Compacto y vibrante.

  • Regulación instantanea via wifi
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay