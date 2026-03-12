Pack: Foco Philips Puled (negro) + bombilla Hue GU10 RGB
El precio del paquete es 101,68 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 112,98 €
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Acerca de Pack: Foco Philips Puled (negro) + bombilla Hue GU10 RGB
Ilumina tu espacio con el foco Philips Puled en negro, equipado con una bombilla inteligente Hue GU10 RGB. Compacto y vibrante.
- Regulación instantanea via wifi
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514874626
Información del producto
- Jardín y exterior Puntos de tierra/picas Puled 4,6 W GU10
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- Hue White and Color Ambiance GU10 - Focos inteligentes
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