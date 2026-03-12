Pack: Foco Philips Puled (negro) + bombilla Hue GU10 luz blanca cálida
El precio del paquete es 62,98 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 69,98 €
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Acerca de Pack: Foco Philips Puled (negro) + bombilla Hue GU10 luz blanca cálida
Ilumina tu hogar con el foco Philips Puled en negro, y una bombilla inteligente Hue GU10 luz blanca cálida. Elegante y eficiente.
- Regulación instantanea via wifi
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514874633
Información del producto
- Jardín y exterior Puntos de tierra/picas Puled 4,6 W GU10
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- Hue White GU10 - Focos inteligentes
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