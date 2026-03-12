Pack: x2 Focos Philips Runner (negro) + 2 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida + mando

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Acerca de Pack: x2 Focos Philips Runner (negro) + 2 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida + mando

Personaliza tu iluminación con el pack de 2 focos Philips Runner en negro, que incluye un mando inalámbrico Hue y bombillas inteligentes Hue GU10 luz blanca cálida. Elegante y funcional.

  • Regulación instantanea via wifi
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
  • Incluye mando inalámbrico
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