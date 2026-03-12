Pack: x2 Focos Philips Runner (blanco) + 2 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida + mando
El precio del paquete es 105,27 €, el precio de los productos de este paquete que se venden por separado es 116,97 €
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Acerca de Pack: x2 Focos Philips Runner (blanco) + 2 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida + mando
Mejora la iluminación de tu hogar con el pack de 2 focos Philips Runner en blanco, el mando inalámbrico Hue y bombillas inteligentes Hue GU10 de luz blanca cálida. Un pack moderno y versátil.
- Regulación instantanea via wifi
- Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
- Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
- Incluye mando inalámbrico
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514874503
Información del producto
- Focos de techo/pared Foco de techo/pared Runner 2x
- 1
- Hue White GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
- 1
- Hue Hue Dimmer switch (último modelo)
- 1