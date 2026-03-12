Pack: x3 Focos Philips Runner (negro) + 3 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida + mando

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Acerca de Pack: x3 Focos Philips Runner (negro) + 3 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida + mando

Crea el ambiente perfecto con el pack de foco Philips Runner negro, que incluye un mando inalámbrico y bombillas inteligentes Hue GU10 de luz blanca cálida. Versátil y elegante.

  • Regulación instantanea via wifi
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
  • Incluye mando inalámbrico
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