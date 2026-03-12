Pack: x3 Focos Philips Runner (blanco) + 3 bombillas Hue GU10 RGB

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Acerca de Pack: x3 Focos Philips Runner (blanco) + 3 bombillas Hue GU10 RGB

Ilumina tu salón con el pack de 3 focos Philips Runner en blanco, con bombillas inteligentes Hue GU10 RGB. Moderno y vibrante.

  • Regulación instantanea via wifi
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
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