Pack: x3 Focos Philips Runner (blanco) + 3 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida + mando

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Acerca de Pack: x3 Focos Philips Runner (blanco) + 3 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida + mando

Consigue la iluminación perfecta con el pack de 3 focos Philips Runner en blanco, que incluye mando inalámbrico Hue y bombillas inteligentes Hue GU10 de luz blanca cálida. Elegante y versátil.

  • Regulación instantanea via wifi
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
  • Incluye mando inalámbrico

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