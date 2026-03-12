Pack: x4 Focos Philips Runner (blanco) + 4 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida

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Acerca de Pack: x4 Focos Philips Runner (blanco) + 4 bombillas Hue GU10 luz blanca cálida

Consigue una iluminación perfecta con el pack de 4 focos Philips Runner en blanco, que incluye el mando inalámbrico Hue y bombillas inteligentes Hue GU10 luz blanca cálida. Elegante y versátil.

  • Regulación instantanea via wifi
  • Compatible con Bluetooth y Hue Bridge
  • Incluye Bombillas Hue y luminaria Philips
  • Incluye mando inalámbrico
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
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