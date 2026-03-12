Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x4un) + Sensor Movimiento (x2un)
El precio actual es 229,96 €
El precio actual es 229,96 €
En stock
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Acerca de Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x4un) + Sensor Movimiento (x2un)
Mantente siempre al dia de lo que sucede en casa agregando estos cuatro sensores de contacto Hue Secure y dos sensores de movimiento a tu Philips Hue Bridge que tengas en casa. Configura tus sensores para enviar alertas de movimiento instantáneos a tu dispositivo móvil y toma medidas.
- Two Secure contact sensors
- Two indoor sensors
- Control with the Philips Hue app
- *requires Hue Bridge
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514870956
Información del producto
- Hue Sensor de contacto de seguridad
- 2
- Hue Hue Motion sensor
- 2