Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x4un) + Sensor Movimiento (x2un) + Hue Bridge

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Acerca de Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x4un) + Sensor Movimiento (x2un) + Hue Bridge

Siempre alerta con lo que sucede en tu casa con cuatro sensores de contacto Hue Secure, dos sensores de movimiento y un puente. Configura tus sensores de contacto para enviar alertas cuando se detecta cualquier movimiento a tu dispositivo móvil y toma medidas.

  • Bridge included
  • Four Secure contact sensors
  • Two Indoor sensor
  • Control with the Philips Hue app
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