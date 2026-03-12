Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x4un) + Sensor Movimiento (x2un) + Hue Bridge
El precio actual es 299,95 €
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Acerca de Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x4un) + Sensor Movimiento (x2un) + Hue Bridge
Siempre alerta con lo que sucede en tu casa con cuatro sensores de contacto Hue Secure, dos sensores de movimiento y un puente. Configura tus sensores de contacto para enviar alertas cuando se detecta cualquier movimiento a tu dispositivo móvil y toma medidas.
- Bridge included
- Four Secure contact sensors
- Two Indoor sensor
- Control with the Philips Hue app
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514870932
Información del producto
- Hue Sensor de contacto de seguridad
- 2
- Hue Hue Motion sensor
- 2
- Hue Hue Bridge
- 1