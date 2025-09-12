Tira de luces flexible Hue Essential 10 m
Te damos la bienvenida a la forma lúdica y flexible de decorar con luz: la tira de luces flexible Essential. Dóblala en cualquier forma que se te ocurra y conviértela en un elemento decorativo central para las paredes de tu salón, despacho o dormitorio infantil. Utiliza la tira flexible para delinear espejos y muebles de pared. Ajuste un degradado de colores, incluidos llamativos efectos de luz neón para crear un ambiente aún más vibrante. Da el primer paso en el mundo de la iluminación inteligente Hue: controla con la aplicación Hue o con la voz mediante un asistente doméstico inteligente, configura automatismos y elige entre docenas de escenas de iluminación.
- Escenas y efectos personalizables
- Tecnología RGBIC
- Se adapta a cualquier forma
- Disfruta de todas las características con un Hue Bridge
- Control por aplicación y con la voz
¿Listo para adentrarte en el apasionante mundo de la iluminación inteligente Hue? La gama Essential de tiras de luces LED ofrece una forma fácil, asequible y divertida de iniciarse en el ecosistema Hue. Tanto si quieres introducir una iluminación ambiental decorativa en una sola habitación como en todo tu hogar, las tiras de luces Hue Essential están repletas de las mejores funciones, diseñadas para elevar cualquier espacio con colores, escenas y efectos divertidos que también incorporan neón. La gama Esencial es rápida y fácil de instalar. Descarga la galardonada aplicación Hue para controlar y personalizar la iluminación. Las tiras de luces Essential también son compatibles con los productos avanzados de Hue para cuando estés listo para llevar tu configuración al siguiente nivel.
Da vida a tu hogar con millones de colores, perfectos para ambientar cualquier ocasión. Tanto si quieres crear ambiente para celebrar, socializar o simplemente relajarte, las tiras de luces Hue Essential son tu mejor opción para transformar cualquier habitación con impresionantes efectos de bañado de paredes. ¿Quieres ser creativo? Sube un peldaño y utiliza tiras de luces como iluminación directa. Los efectos de luz de neón son una forma llamativa de enmarcar espejos, resaltar muebles o incluso crear formas para hacer arte mural personalizado. Ya sea para relajarse o para celebrar, las tiras de luces Hue Essential crean el ambiente perfecto para cada momento.
Las tiras de luces Hue Essential ofrecen más que una simple iluminación: transforman tu espacio en un lienzo de iluminación vibrante y personalizable. Explora la galería de escenas de la aplicación Hue, donde encontrarás una selecta colección de escenas de iluminación temáticas llenas de color, diseñadas para adaptarse a todos los ambientes. Desde la relajante calidez de una puesta de sol en la Sabana hasta los animados tonos pastel de Cancún, hay una escena para cada momento. Selecciona una escena predefinida que se adapte a tu ambiente, diseña la tuya propia o sumérgete en los efectos dinámicos de las estrellas centelleantes o el reconfortante resplandor de una chimenea. Sea cual sea tu estado de ánimo, ¡las tiras de luces Essential hacen brillar tu imaginación!
El Hue Bridge y un Bridge Pro desbloquean un amplio conjunto de funciones avanzadas de iluminación inteligente. Entre ellas, efectos de luz geniales, iluminación envolvente para sincronizar con el entretenimiento doméstico, integración de seguridad doméstica Hue Secure con luces y cámaras, control por voz mediante asistentes inteligentes y muchas automatizaciones inteligentes. El Bridge Pro es nuestro hub de luz inteligente más avanzado, más rápido, compatible con más luces y accesorios, y con más funciones. La galardonada aplicación Hue es la forma más intuitiva y completa de organizar, controlar y personalizar todas tus tiras de luces Hue Essential y cualquier otro producto Hue que añadas a tu configuración en el futuro.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Multicolor
Color(es)
multi
Material
silicona