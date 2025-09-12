Empieza tu experiencia de iluminación inteligente de la forma más fácil con un kit inicial que incluye la tira de luz Philips Hue Flux y el Hue Bridge Pro, el concentrador inteligente para el hogar. Decora e ilumina tu casa con los tonos de luz blanca más puros y una mezcla de color precisa gracias a la tecnología Chromasync™. Corta, reutiliza o amplía la tira para adaptarla a cualquier espacio. El Bridge Pro, nuestro concentrador más avanzado, ofrece un rendimiento más rápido, mayor capacidad y funciones potenciadas por IA gracias a su chip de ultraalta velocidad. Controla toda la configuración desde la galardonada aplicación Hue o mediante comandos de voz con tu asistente inteligente.