Pack: Camara de Seguridad Hue Secure + Bombilla inteligente E27 + Hue Bridge
El precio actual es 274,97 €
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Acerca de Pack: Camara de Seguridad Hue Secure + Bombilla inteligente E27 + Hue Bridge
Vigile tu hogar desde cualquier lugar con una cámara con cable Hue Secure, una bombilla E27 RGB y un Philips Hue Bridge, que desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente. Transmisión en vivo HD de 1080p, enciende la luz o envía una alerta a su dispositivo móvil cuando se detecte movimiento, o incluso activa una alarma de sonido directamente en la aplicación Hue.
- Instant wireless dimming
- Bridge included White and color light
- Secure camera with 1080p HD video
- Control with the Philips Hue app
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514871342
Información del producto
- Hue Cámara de seguridad con cable
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1
- Hue White and Color Ambiance Bombilla inteligente A60 - E27 - 1100
- 1