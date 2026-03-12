Vigile tu hogar desde cualquier lugar con una cámara con cable Hue Secure, una bombilla E27 RGB y un Philips Hue Bridge, que desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente. Transmisión en vivo HD de 1080p, enciende la luz o envía una alerta a su dispositivo móvil cuando se detecte movimiento, o incluso activa una alarma de sonido directamente en la aplicación Hue.

Instant wireless dimming

Bridge included White and color light

Secure camera with 1080p HD video

Control with the Philips Hue app