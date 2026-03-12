Pack: Camara de Seguridad Hue Secure + Bombilla inteligente E27 + Hue Bridge

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Acerca de Pack: Camara de Seguridad Hue Secure + Bombilla inteligente E27 + Hue Bridge

Vigile tu hogar desde cualquier lugar con una cámara con cable Hue Secure, una bombilla E27 RGB y un Philips Hue Bridge, que desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente. Transmisión en vivo HD de 1080p, enciende la luz o envía una alerta a su dispositivo móvil cuando se detecte movimiento, o incluso activa una alarma de sonido directamente en la aplicación Hue.

  • Instant wireless dimming
  • Bridge included White and color light
  • Secure camera with 1080p HD video
  • Control with the Philips Hue app
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay