Ayuda
Ofertas de liquidación

Ofertas de liquidación

Ahorra hasta un 40% en productos seleccionados con nuestras ofertas de liquidación de esta temporada.

  • Envío gratis &gt; 50 €
  • Devoluciones hasta 30 días
  • Garantía de 2 años

Disfruta de grandes ahorros de temporada

Renueva tu iluminación inteligente con nuestras Oferta de última oportunidad. Disfruta de hasta un 40% de descuento en una selecta gama de bombillas y lámparas. Pero date prisa. Estos productos están disponibles en nuestra liquidación de temporada, ¡no durarán mucho!

-40%
Foco Buratto con mando regulador

Hue White Ambiance

Foco Buratto con mando regulador

Interruptor inalámbrico incluido
GU10
Aluminio
Control inteligente con Hue Bridge*

79,99 €

47,99 €

Temporalmente agotado

-20%
Pedestal para exteriores Calla

Hue White and Color Ambiance

Pedestal para exteriores Calla

LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*

139,99 €

111,99 €

Temporalmente agotado

-40%
Foco empotrable Milliskin

Hue White Ambiance

Foco empotrable Milliskin

Interruptor inalámbrico incluido
GU10
Aluminio
Control inteligente con Hue Bridge*

59,99 €

35,99 €

Temporalmente agotado

-20%
Lámpara de poste para exteriores Fuzo

Hue White

Lámpara de poste para exteriores Fuzo

LED integrado
Luz blanca cálida (2700 K)
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*

139,99 €

111,99 €

Temporalmente agotado

Rebaja
Lámpara colgante Explore

Hue White Ambiance

Lámpara colgante Explore

Interruptor inalámbrico incluido
E27
White
Control inteligente con Hue Bridge*

159,99 €

127,99 €

Temporalmente agotado

-10%
Colgante Devote

Hue White Ambiance

Colgante Devote

Incluye bombilla LED E27
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones

89,99 €

80,99 €

Temporalmente agotado

-20%
Lámpara colgante Being

Hue White Ambiance

Lámpara colgante Being

Interruptor inalámbrico incluido
LED integrado
Aluminio
Control inteligente con Hue Bridge*

319,99 €

255,99 €

Temporalmente agotado

Un hombre se relaja en una silla rodeado de luz blanca cálida inteligente Philips Hue.

Más ofertas interesantes de Philips Hue

¿No has encontrado lo que querías en nuestras Oferta de última oportunidad? Echa un vistazo a otras grandes ofertas.

Explorar más ofertas

Acerca de las Ofertas de liquidación de Philips Hue

¿Cuánto descuento cabe esperar en los artículos en liquidación de Philips Hue?

¿Cuándo son las rebajas de liquidación?

¿Hay un outlet de iluminación inteligente de Philips Hue?

Términos y condiciones

Ofertas de liquidaciónde Philips Hue

1. Esta promoción entra en vigor el 24 de julio de 2023, hasta fin de existencias. 

2. El descuento:
a. se aplica directamente al producto.
b. se aplicará a un máximo de 25 productos como parte de esta promoción.

3. Esta promoción:
a. está sujeta a disponibilidad de existencias.
b. no es acumulable con ninguna otra oferta de la Tienda Hue.
c. está sujeta a cambios de precios y/o productos, así como a errores ortográficos, de impresión y de composición.

4. El promotor es Signify Iberia. Signify se reserva el derecho de anular una promoción en cualquier momento o de modificar estas condiciones volviéndolas a publicar.

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay