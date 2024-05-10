Ofertas de liquidación

Ofertas de liquidaciónde Philips Hue

1. Esta promoción entra en vigor el 24 de julio de 2023, hasta fin de existencias.



2. El descuento:

a. se aplica directamente al producto.

b. se aplicará a un máximo de 25 productos como parte de esta promoción.



3. Esta promoción:

a. está sujeta a disponibilidad de existencias.

b. no es acumulable con ninguna otra oferta de la Tienda Hue.

c. está sujeta a cambios de precios y/o productos, así como a errores ortográficos, de impresión y de composición.

4. El promotor es Signify Iberia. Signify se reserva el derecho de anular una promoción en cualquier momento o de modificar estas condiciones volviéndolas a publicar.