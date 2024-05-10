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Hue White Ambiance
Foco Buratto con mando regulador
79,99 €
47,99 €
Hue White and Color Ambiance
Pedestal para exteriores Calla
139,99 €
111,99 €
Hue White Ambiance
Foco empotrable Milliskin
59,99 €
35,99 €
Hue White
Lámpara de poste para exteriores Fuzo
139,99 €
111,99 €
Hue White Ambiance
Lámpara colgante Explore
159,99 €
127,99 €
Hue White Ambiance
Colgante Devote
89,99 €
80,99 €
Hue White Ambiance
Lámpara colgante Being
319,99 €
255,99 €
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Acerca de las Ofertas de liquidación de Philips Hue
¿Cuánto descuento cabe esperar en los artículos en liquidación de Philips Hue?
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¿Cuándo son las rebajas de liquidación?
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¿Hay un outlet de iluminación inteligente de Philips Hue?
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Términos y condiciones
Ofertas de liquidaciónde Philips Hue
1. Esta promoción entra en vigor el 24 de julio de 2023, hasta fin de existencias.
2. El descuento:
a. se aplica directamente al producto.
b. se aplicará a un máximo de 25 productos como parte de esta promoción.
3. Esta promoción:
a. está sujeta a disponibilidad de existencias.
b. no es acumulable con ninguna otra oferta de la Tienda Hue.
c. está sujeta a cambios de precios y/o productos, así como a errores ortográficos, de impresión y de composición.
4. El promotor es Signify Iberia. Signify se reserva el derecho de anular una promoción en cualquier momento o de modificar estas condiciones volviéndolas a publicar.