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El precio actual es 119,99 €, el precio original es 239,99 €
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El precio actual es 99,99 €, el precio original es 199,99 €
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Kit de inicio: 3 focos inteligentes GU10 + botón inteligente
Luz blanca y de color
Hasta 400 lúmenes
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Philips Hue Bridge incluido
El precio actual es 94,99 €, el precio original es 189,99 €
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Hecho para tres monitores de 24" a 27"
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Requiere un Hue Bridge
El precio actual es 129,99 €, el precio original es 259,99 €
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Hecho para tres monitores de 24" a 27"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Incluye Hue Bridge
El precio actual es 119,99 €, el precio original es 299,99 €
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El precio actual es 99,99 €, el precio original es 199,99 €
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