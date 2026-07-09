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Una sala de estar iluminada con una selección de lámparas inteligentes Philips Hue que promociona la liquidación de Última Oportunidad.

Outlet de productos de iluminación

Aprovecha los precios especiales en una selección de luces inteligentes, lámparas y accesorios Philips Hue. Descubre productos de iluminación inteligente de alta gama a un precio inmejorable, con nuevas ofertas que se añaden periódicamente.

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7 productos
Oferta
Primer plano del frente de Tira de luz para exteriores 5 metros

Tira de luz para exteriores 5 metros

Tira de luz de 1 x 5 metros
Luz blanca y de colores
Unidad de fuente de alimentación incl.
Control inteligente con Hue Bridge*
Oferta
Primer plano del frente de Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Fabricado para monitores de 24" a 27"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Requiere un Hue Bridge
Oferta
Primer plano del frente de Plafón Still

Plafón Still

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Incluye interruptor inalámbrico
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Oferta
Primer plano del frente de Kit de inicio: 3 focos inteligentes GU10 + botón inteligente

Kit de inicio: 3 focos inteligentes GU10 + botón inteligente

Luz blanca y de color
Hasta 400 lúmenes
Control con botón inteligente
Philips Hue Bridge incluido
Oferta
Primer plano del frente de Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Hecho para tres monitores de 24" a 27"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Requiere un Hue Bridge
Oferta
Primer plano del frente de Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Hecho para tres monitores de 24" a 27"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Incluye Hue Bridge
Oferta
Primer plano del frente de Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Fabricado para monitores de 24" a 27"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Incluye Hue Bridge
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Guía de nuestros productos de iluminación

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