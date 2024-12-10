Hue SpatialAware: Una nueva capacidad que da vida al diseño de iluminación

Philips Hue es conocida por su iluminación bellamente diseñada que se adapta a tu estilo de vida. Con Hue SpatialAware, una nueva e innovadora función disponible exclusivamente con Hue Bridge Pro, estamos introduciendo un nivel completamente nuevo de iluminación inteligente y adaptativa. Esta función proporciona a tu sistema Hue algo que nunca antes había tenido: un verdadero conocimiento de tu habitación.

SpatialAware aplica automáticamente conceptos de diseño de iluminación en tu casa, sin que tengas que ser un experto, adivinar o ajustar nada manualmente. Al distribuir los colores de las escenas Hue remasterizadas entre todas las luces Hue según la disposición y las posiciones de luz específicas de tu habitación, cambia por completo la forma en que experimentas la iluminación.

Iluminación que entiende tu espacio

A diferencia de las configuraciones tradicionales, donde cada luz se trata como un dispositivo independiente, SpatialAware permite que Hue sepa exactamente dónde está cada luz en tu habitación. Utilizando la última tecnología de realidad aumentada, la cámara de tu teléfono o tableta escanea la habitación para mapear la posición de cada luz. Este modelo espacial permite al algoritmo del sistema dar vida a tu iluminación de la forma más natural e inmersiva.

Basándose en nuestros principios profesionales de diseño de iluminación, como la forma de fluir los colores en un espacio, la forma de comportarse los degradados y cómo se complementan los distintos tipos de luces, SpatialAware coordina las escenas de galería de Hue en todas tus luces con precisión, inspirándose en la naturaleza.

Ajustes de luz como puestas de sol, lavados de color y transiciones de ambiente aparecen como si estuvieran hechos a medida para tu espacio.

Si mueves o añades una luz, la aplicación te guía a través de un rápido reescaneo de algunas luces y actualiza instantáneamente la disposición y recalibra tus escenas.

Qué hace diferente a SpatialAware

Antes de SpatialAware, las escenas Hue se aplicaban de forma inteligente basándose en la forma, función, capacidades y configuración de tus luces. Sin embargo, sin conocer la ubicación exacta de cada luz en la habitación, la distribución de la luz podría parecer algo aleatoria.

Con SpatialAware, las escenas de Hue remasterizadas ahora:

· Se adaptan a la distribución de tu habitación, en lugar de aplicarse de forma genérica

- Más suave y cohesionado, especialmente para escenas inspiradas en la naturaleza.

- Más natural, con ajustes de luz distribuidos con precisión por toda la estructura de tu habitación

SpatialAware brilla en habitaciones con muchas luces Hue, pero incluso las configuraciones más pequeñas se benefician. Especialmente en espacios que combinan productos con degradado, como el Play wall washer o la lámpara Twilight, con un plafón o una lámpara colgante.

El algoritmo escala y distribuye de forma inteligente los colores de cada escena Hue entre tus luces, como lo haría un diseñador de iluminación profesional , creando un ambiente más natural, equilibrado y envolvente.

Control total, a tu manera

SpatialAware depende totalmente de ti:

Disfruta de escenas remasterizadas de tu galería de escenas.

Elige cambiar a la versión no espacial de una escena de la galería de escenas.

Sigue utilizando tus escenas originales no espaciales.

Actualiza las escenas existentes (de la galería de escenas) en tu puente a versiones optimizadas espacialmente en cualquier momento.

Volver de espacial a no espacial al editar una escena.

Si dejas alguna habitación sin escanear, el sistema utilizará la clásica distribución no espacial de escenas. Tú eliges la experiencia que mejor se adapta a tu hogar.

Escenas de la Galería remasterizadas y optimizadas para SpatialAware

Alrededor de la mitad de las escenas remasterizadas de la Galería de Escenas Hue ya están optimizadas para SpatialAware, incluidas escenas muy queridas inspiradas en la naturaleza como Atardecer en la sabana, Brisa de montaña y Niebla de lago. Con el tiempo se irán añadiendo más escenas preparadas para SpatialAware, a medida que sigamos desarrollando la experiencia.

Exclusivo de Hue Bridge Pro

Hue SpatialAware es una nueva capacidad exclusiva de Hue Bridge Pro, que desbloquea un procesamiento más avanzado e inteligencia de escena.

No hay necesidad de nuevas luces, hardware adicional o suscripciones. Sólo tienes que actualizar tu aplicación Hue y Bridge Pro a las últimas versiones y seguir las instrucciones de la aplicación para escanear tu habitación y empezar a disfrutar de las escenas SpatialAware.

Configuración rápida y sencilla

Configurar SpatialAware es rápido e intuitivo. Escanear una habitación con unas 10 luces suele llevar a menos de un minuto, y una vez completado el escaneado, las escenas remasterizadas de la galería se adaptan automáticamente a tu habitación. No es necesario editar manualmente las escenas ni ajustar las luces individuales.

Puedes elegir entre escanear la luz física (por ejemplo, un colgante o una lámpara de mesa) o el efecto de iluminación que crea en una superficie (por ejemplo, tu pared con los focos). Te recomendamos la segunda opción para las luces que generan un efecto de iluminación amplio en una pared alejada del foco.

Teléfonos con LiDAR:

Apunta a la luz que parpadea → toca "+" → Comprueba que el punto esté alineado con la luz o el efecto de iluminación → toca Siguiente para escanear la siguiente luz.

Teléfonos sin LiDAR:

Apunta a la luz que parpadea → toca "+" → Muévete un poco de lado y apunta de nuevo → toca "+" → Comprueba que el punto esté alineado con la luz o el efecto de iluminación → toca Siguiente para escanear la siguiente luz.

Para aplicar SpatialAware en varias habitaciones, asegúrate de que se escanea cada habitación de la zona.

Reescaneado

Tienes que volver a escanear una luz y hasta otras 3 luces de una habitación, cuando:

Has añadido una nueva luz

Has movido una luz

Prueba a escanear el mismo punto que escaneaste al principio (la luz o el efecto de iluminación).

Calidad de tu mapa espacial

Para obtener la mejor experiencia posible con la cartografía espacial, ten en cuenta lo siguiente:

Todas las luces de la Sala deben estar encendidas (accesibles) y escaneadas. Si añades una luz a la Sala, asegúrate de actualizar el mapa espacial y volver a escanear. Si mueves físicamente una luz a una nueva ubicación dentro de la sala, debes volver a escanear esa luz. Las luces con capacidad de color y las lámparas de techo o colgantes mejorarán enormemente la experiencia de iluminación. Las luces colocadas a distintas alturas en tu habitación mejorarán la funcionalidad del mapa espacial.

Diseñado por personas, no por IA

SpatialAware no utiliza IA para generar efectos de iluminación. Utiliza escenas remasterizadas espacialmente, creadas por los equipos de diseño e investigación de Hue, y emplea algoritmos para adaptar las escenas de luz a la disposición y posiciones de luz específicas de tu habitación.

La misma experiencia se introduce en el asistente Hue AI para permitir que las escenas remasterizadas inspiradas en la naturaleza también se optimicen con SpatialAware.

Control por voz y automatización

Como las escenas se almacenan en el Hue Bridge Pro, las escenas SpatialAware se pueden activar utilizando:

La aplicación Hue

Accesorios

Automatismos

Asistentes de voz

Widgets

Aplicaciones de terceros

Las escenas optimizadas espacialmente se integran a la perfección con todos tus controles existentes.

Privacidad integrada en el diseño

Tu privacidad es fundamental para el funcionamiento de SpatialAware:

No se almacenan imágenes ni datos de escaneado. El proceso no guarda fotos, vídeos ni mapas de habitaciones.

El proceso no guarda fotos, vídeos ni mapas de habitaciones. Todo el procesamiento ocurre localmente en tu dispositivo.

en tu dispositivo. En ningún momento se carga o comparte información .

Tu habitación sigue siendo tuya, siempre.