Idées d'éclairage pour les chambres

Choisir la bonne température de couleur pour le sommeil et l'éveil joue un rôle essentiel dans la façon dont votre corps traverse les différents moments de la journée. Les blancs froids (autour de 3 500 à 4 000 K) sont parfaits le matin, car ils favorisent la concentration, l'énergie et même le choix de votre tenue. En fin de journée, les tons chauds (2 000 à 2 700 K) indiquent à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer au repos.

Le soir et au moment du coucher, les couleurs de lumière favorables à la mélatonine ont une importance particulière. Les tons ambrés doux, les teintes rappelant la lueur des bougies et même les rouges de faible intensité sont reconnus pour être plus doux pour les yeux et bien moins perturbateurs pour la production de mélatonine que la lumière bleue ou blanche froide. Cela en fait un choix judicieux pour les routines nocturnes, la lecture au lit ou la relaxation avant le sommeil.

Philips Hue facilite les transitions entre ces différentes phases. Vous pouvez passer d’une lumière du jour qui favorise la productivité à une lumière chaleureuse et apaisante. Vous pouvez aussi créer un dégradé progressif, en phase avec votre rythme circadien naturel. Imaginez une ambiance « Détente » baignée de tons pêche, qui s’estompe progressivement vers une lueur du soir, chaleureuse et rougeoyante. Votre chambre devient alors un cocon apaisant, qui favorise un sommeil réparateur grâce à une transition lumineuse douce et naturelle, sans rupture brutale.