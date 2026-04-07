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Chambre avec un éclairage d'ambiance doux et violet, une tête de lit en bois, une literie douillette, une table d'appoint et un couloir avec des accents décoratifs.

Idées d'éclairage pour les chambres

20 janvier 2026

Une chambre doit être un lieu de détente, un endroit où l'on se sent apaisé dès que l'on y pénètre. La lumière joue ici un rôle discret mais déterminant. Elle influence la façon dont vous vous réveillez, votre capacité à vous détendre et votre humeur à la fin de la journée. Grâce à une superposition judicieuse et à des éclairages connectés comme la gamme Philips Hue, votre chambre peut facilement passer d'une ambiance énergique à une ambiance confortable et reposante.

Vous trouverez ci-dessous des idées d’éclairage de chambre au design soigné. Elles vous guideront dans la superposition des sources lumineuses, vous inspireront pour choisir des lampes de chevet et vous aideront à comprendre comment éclairer une chambre avec différentes couleurs de lumière. Vous pourrez ainsi favoriser au mieux le repos et le sommeil. Découvrez des moyens simples de donner vie à chaque idée avec Philips Hue.

Femme assise dans une chambre en train de lire

Comment créer un éclairage à la fois confortable et étudié pour votre chambre ?

L’éclairage d’une chambre ne ressemble à aucun autre. Ici, l’utile et l’émotionnel se rencontrent : une lumière franche pour s’habiller le matin, une ambiance douce pour se détendre le soir. La solution idéale ? Superposer les sources lumineuses, jouer sur les températures de couleur et opter pour un contrôle intelligent, simple et intuitif.

Pour bien éclairer une chambre, il est judicieux de la diviser en zones distinctes : la zone de sommeil, la zone de chevet, la zone de garde-robe ou d’habillage, ainsi que le coin lecture, si votre espace en a un. Chaque espace doit être éclairé selon ses besoins spécifiques, avec une intensité et une tonalité qui lui sont propres. L’interaction entre ces différentes sources de lumière crée alors une atmosphère douce et équilibrée. 

Une jeune fille se relaxe dans son lit, sous des spots installés au-dessus d’elle.

Créez une base tamisée à plusieurs couches

Commencez par une lumière ambiante qui éclaire la pièce sans être trop vive. Un plafonnier suspendu, une applique encastrée ou une grande lampe avec abat-jour crée une ambiance douce pour l'ensemble de l'espace. Les ampoules Philips Hue sont parfaites dans ce contexte, car elles permettent de passer instantanément d'une lumière vive aux tonalités diurnes à des teintes chaleureuses pour la soirée, simplement via l'application Hue ou des scénarios automatisés.

Une installation en couches peut ressembler à ceci : un luminaire en hauteur pour la clarté, des lampes de chevet pour la lecture, des lumières d'appoint douces pour l'atmosphère, et des bandes lumineuses cachées qui tracent les lignes architecturales. Une fois que tout est atténué, la pièce semble cohérente plutôt qu'encombrée, chaque source jouant un rôle distinct.

La bonne température de couleur pour chaque moment

Choisir la bonne température de couleur pour le sommeil et l'éveil joue un rôle essentiel dans la façon dont votre corps traverse les différents moments de la journée. Les blancs froids (autour de 3 500 à 4 000 K) sont parfaits le matin, car ils favorisent la concentration, l'énergie et même le choix de votre tenue. En fin de journée, les tons chauds (2 000 à 2 700 K) indiquent à votre corps qu'il est temps de se détendre et de se préparer au repos.

Le soir et au moment du coucher, les couleurs de lumière favorables à la mélatonine ont une importance particulière. Les tons ambrés doux, les teintes rappelant la lueur des bougies et même les rouges de faible intensité sont reconnus pour être plus doux pour les yeux et bien moins perturbateurs pour la production de mélatonine que la lumière bleue ou blanche froide. Cela en fait un choix judicieux pour les routines nocturnes, la lecture au lit ou la relaxation avant le sommeil.

Philips Hue facilite les transitions entre ces différentes phases. Vous pouvez passer d’une lumière du jour qui favorise la productivité à une lumière chaleureuse et apaisante. Vous pouvez aussi créer un dégradé progressif, en phase avec votre rythme circadien naturel. Imaginez une ambiance « Détente » baignée de tons pêche, qui s’estompe progressivement vers une lueur du soir, chaleureuse et rougeoyante. Votre chambre devient alors un cocon apaisant, qui favorise un sommeil réparateur grâce à une transition lumineuse douce et naturelle, sans rupture brutale.

Lampadaires Hue Signe disposés dans une pièce

Utilisez un éclairage d’accentuation pour ajouter de la profondeur et de la personnalité

L'éclairage d’accentuation apporte de la profondeur et une sensation de calme. Une bande lumineuse dégradée derrière une tête de lit, sous une table de nuit flottante ou traçant une étagère ajoute un halo doux qui semble architectural et intentionnel. Grâce à la technologie Gradient de Philips Hue qui mélange plusieurs couleurs simultanément, votre pièce peut s'illuminer des teintes d'un coucher de soleil d'un côté et s'adoucir en tons chauds de bougie de l'autre.

Pour plus d'inspiration, consultez la page dédiée à l'éclairage pour chambre Hue.

Découvrez la collection d'ampoules LED connectées Philips Hue.

 

 

Idées de lampes de chevet pour le style et le bien-être.

Votre lampe de chevet ne se contente pas d'éclairer vos lectures, elle ponctue aussi votre routine nocturne. Elle doit procurer une sensation d'apaisement dès que vous l'allumez, tout en étant suffisamment lumineuse pour vous permettre de lire, d'écrire votre journal ou de commencer votre journée en douceur. Ces suggestions de lampes de chevet privilégient à la fois le confort et la fonctionnalité.

Choisissez des lampes qui diffusent doucement la lumière

Pour créer un éclairage apaisant, le luminaire compte autant que l’ampoule. Les lampes équipées d’un abat-jour diffusant, comme le verre dépoli ou opale, un abat-jour cylindrique en tissu, du parchemin ou un diffuseur en forme de dôme, répartissent la lumière de manière homogène. Elles réduisent ainsi l’éblouissement et offrent une expérience visuelle plus douce et plus agréable pour les yeux. Cet effet est particulièrement appréciable dans les chambres et les espaces de détente.

Au moment de choisir les luminaires, privilégiez des modèles fermés ou semi-fermés, qui masquent l’ampoule et évitent la vision directe de la source lumineuse. Des abat-jours orientés vers le haut, des diffuseurs larges et des matériaux qui adoucissent naturellement la lumière réduisent les ombres marquées et limitent les points lumineux trop intenses. Ces détails comptent tout particulièrement pour un usage en soirée ou à proximité du lit.

Associés à une ampoule Hue White And Color Ambiance de Philips Hue, des luminaires diffusants vous donnent davantage de contrôle sur l’intensité et la tonalité de l’éclairage. Vous obtenez ainsi une lueur douce et fraîche aux premières heures du matin, ou une ambiance chaleureuse et tamisée pour vous détendre le soir venu. La combinaison d'une diffusion douce et d'une couleur de lumière réglable permet de créer un espace qui se sent équilibré, confortable et visuellement calme à toute heure.

Chambre éclairée dans des couleurs naturelles

Utilisez une lampe portable pour une ambiance calme tard dans la nuit

Un éclairage portable comme le Philips Hue Go offre une grande souplesse sans déranger votre partenaire. Réglez-le sur un ton ambré, proche de la lueur d’une bougie, pour vos déplacements nocturnes. Vous pouvez aussi choisir une teinte lavande douce pour vos rituels apaisants du soir.

Ajoutez de la personnalité avec des couleurs qui restent sophistiquées

La lumière doit compléter la pièce plutôt que de la dominer. Des options sculpturales, comme les lampes à poser Hue Bloom ou Lightguide, vous permettent de composer des dégradés subtils de rose, d’ambre et d’or doux. Ces nuances créent une atmosphère à la fois créative et apaisante.

Lampes de chevet

Créez un kit
Lampe à poser Bloom

Hue White and Color Ambiance

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89,99 €

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Éclairage portable Go

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Lampe à poser en forme de cône pour ampoules Lightguide (Noir)

Hue

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Lampe à poser Iris

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Lampe de chevet Twilight blanche

Lumière de sommeil et de réveil

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Découvrez notre gamme complète de lampes à poser pour trouver celle qui correspond parfaitement à votre intérieur et à vos besoins.

 

 

Éclairage favorisant le sommeil et le bien-être

La lumière rythme votre cycle naturel de réveil et de sommeil. Des tons frais et lumineux évoquent la lumière du jour, tandis qu’une lumière chaleureuse et tamisée invite au repos. L’écosystème Philips Hue accompagne vos soirées et vos réveils avec douceur. Des routines automatisées s’adaptent à votre rythme circadien et préservent la régularité de votre emploi du temps.

Lit, peinture, plante et rideaux baignés dans une lumière violette élégante dans une chambre

Découvrez les bienfaits de l'éclairage circadien

La meilleure température de couleur pour dormir

Les ambres profonds, les rouges chauds et les oranges semblables à ceux des bougies sont idéaux. Ces teintes reproduisent la lumière naturellement atténuée du soir et aident votre corps à se préparer au repos. Si vous cherchez la meilleure température de couleur pour dormir, privilégiez des tons très chauds, avec un minimum de bleu.

Créez une ambiance apaisante pour la soirée dans l'application Hue et programmez-la pour qu'elle s'active automatiquement chaque soir à la même heure. Au fil du temps, cette prévisibilité aide votre esprit à se détendre progressivement.

Un matin qui semble naturel

Les automatisations de réveil Hue imitent le lever du soleil grâce à une montée progressive de la lumière dans la pièce. Cette approche douce peut favoriser une énergie matinale plus positive et vous aider à commencer la journée sereinement.

Une lumière qui s'adapte sans effort

Les détecteurs de mouvement facilitent les déplacements nocturnes. Un chemin lumineux, tamisé et chaleureux, ne s’allume qu’en cas de besoin. Vous préservez ainsi votre rythme de sommeil et évitez toute lumière trop agressive.

 

 

Idées d’éclairage relaxant pour chambres

Un éclairage connecté conçu pour favoriser le calme et la détente profonde en soirée peut transformer l'atmosphère d'une chambre. Ces produits privilégient les dégradés subtils, les teintes chaleureuses et les lumières douces et diffuses pour apaiser les sens et aider votre corps à s’abandonner au repos.

Couple en train de lire dans une chambre avec des lampes connectées murales de chaque côté du lit

Idées d’éclairage romantique pour chambre

L’éclairage romantique d’une chambre repose sur des transitions douces, des mélanges de couleurs délicats et une lumière tamisée, qui crée une atmosphère intime et chaleureuse. Avec Philips Hue, vous pouvez composer des nuances subtiles, moduler des blancs chauds et activer des effets façon bougie. L’ambiance change alors instantanément, ce qui convient parfaitement à une soirée en amoureux, un anniversaire ou un moment de détente à deux.

Un couple se relaxe dans une chambre éclairée en rose

Lampes de la Saint-Valentin

Les éclairages de style Saint-Valentin n'ont pas besoin d'être audacieux ou trop thématiques - les looks les plus percutants ont tendance à être doux, superposés et atmosphériques. 
Essayez les installations suivantes :

  • Des dégradés de coucher de soleil chaleureux à l'aide de lampes Hue Gradient qui passent du rose à l'ambre.
  • Des scénarios aux tonalités ambrées tamisées rappelant la lueur d'une bougie avec le Hue Go.
  • Des guirlandes lumineuses Festavia disposées autour de la tête du lit ou du baldaquin pour une ambiance de nuit étoilée.
  • Des palettes aux tons chaleureux (rose poudré, baie, pêche) qui se fondent harmonieusement sur les lightstrips et les lampes afin de créer une ambiance romantique cohérente.

Avec l'application Hue, vous pouvez même programmer un scénario d'éclairage surprise qui s'activera automatiquement à la tombée de la nuit.

Créez l’ambiance avec un éclairage romantique pour les couples

Kit de démarrage E27

Hue White and Color Ambiance

Kit de démarrage E27

149,95 €

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Découvrez les kits de démarrage d'éclairage Hue.

 

 

Illuminez votre chambre avec des guirlandes lumineuses et des lightstrips

Les guirlandes lumineuses et les lightstrips LED peuvent transformer complètement l'ambiance d'une chambre. Ils ajoutent une lueur douce, de légers dégradés et des accents architecturaux qui sont à la fois modernes et chaleureux - parfaits pour se détendre, créer une ambiance ou ajouter de la dimension à l'espace.

Idées de guirlandes lumineuses pour la chambre

Les guirlandes lumineuses apportent une ambiance rêveuse, fantaisiste et apaisante qui convient parfaitement aux têtes de lit, aux étagères et aux cadres de fenêtres.

Chambre décorée de guirlandes lumineuses suspendues au-dessus du lit

Avec Philips Hue Festavia, profitez du charme des guirlandes lumineuses avec un contrôle intelligent complet :

  • Encadrez la tête de lit pour créer un halo doux derrière vos oreillers.
  • Enroulez-les autour d'un lit à baldaquin pour créer une ambiance flottante, comme sous un ciel étoilé.
  • Placez-les derrière des rideaux transparents pour créer une douce lumière diffuse.
  • Mettez en valeur les éléments architecturaux tels que les alcôves ou les panneaux muraux.
  • Utilisez des scénarios festifs, mais discrets comme « Lumière chaleureuse » ou « Coucher de soleil apaisant » pour créer une ambiance calme tout au long de l'année.

Les effets Gradient Festavia permettent à plusieurs couleurs de se fondre naturellement et créent une atmosphère chaleureuse, artistique et enveloppante dans la chambre.

Idées de lightstrips pour chambre

Les lightstrips LED apportent structure et raffinement. Au lieu de points lumineux visibles, ils créent des rubans d'illumination lisses et modernes :

  • Installez la lumière derrière la tête de lit pour un effet flottant.
  • Placez-les sous le cadre du lit pour créer un éclairage d'appoint doux la nuit.
  • Disposez-les le long des étagères ou des meubles encastrés pour mettre en valeur les éléments décoratifs.
  • Utilisez des lighstrips Gradient pour créer des transitions de couleurs harmonieuses adaptées à l'ambiance de votre soirée.
  • Éclairez le pourtour du plafond pour créer un éclairage d'ambiance indirect, dans un style hôtelier.

Les lightstrips Omniglow et Gradient sont parfaites pour les chambres, car elles offrent à la fois un éclairage fonctionnel et des tonalités douces et apaisantes pour la soirée.

Guirlandes lumineuses et lightstrips pour chambre

Guirlande lumineuse Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirlande lumineuse Festavia

359,99 €

Guirlande lumineuse Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirlande lumineuse Festavia

219,99 €

Guirlande lumineuse Festavia

Hue White and Color Ambiance

Guirlande lumineuse Festavia

119,99 €

Lightstrip OmniGlow 5 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip OmniGlow 5 m

199,99 €

Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m

LIGHTSTRIPS

Lightstrip ultra-lumineux Flux 5 m

149,99 €

Découvrez la gamme de guirlandes lumineuses et de lightstrips LED Philips Hue.

 

 

Idées d'appliques murales pour la chambre

Les appliques murales ajoutent de la structure, de la douceur et un équilibre visuel à une chambre. Elles sont idéales pour les coins lecture, l'éclairage au-dessus du lit ou pour remplacer les lampes de chevet dans les petites pièces. Avec Philips Hue, les appliques murales peuvent s'atténuer en tons chauds le soir, s'intensifier pour les routines matinales ou adopter des couleurs apaisantes lors des moments de détente.

Appliques murales pour chambre

Créez un kit
Applique murale extérieure Appear

Hue White and Color Ambiance

Applique murale extérieure Appear

159,99 €

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

Hue White and Color Ambiance

Applique murale intérieure et extérieure Dymera

219,99 €

Panneau rectangulaire Surimu

Plafonnier

Panneau rectangulaire Surimu

299,99 €

Triangle - Ampoule connectée E27

Hue White and Color Ambiance

Triangle - Ampoule connectée E27

99,99 €

ST72 - E27 smart bulb

Hue White and Color Ambiance

ST72 - E27 smart bulb

79,99 €

Ellipse - E27 smart bulb

Hue White and Color Ambiance

Ellipse - E27 smart bulb

99,99 €

G125 - Ampoule connectée E27

Hue White and Color Ambiance

G125 - Ampoule connectée E27

99,99 €

G95 - E27 smart bulb

Hue White and Color Ambiance

G95 - E27 smart bulb

79,99 €

Découvrez la collection d'appliques murales intelligentes.

 

 

Suggestions de plafonniers pour la chambre

Les plafonniers définissent l'ambiance générale de la pièce. Une lumière douce et diffuse au plafond facilite les routines matinales ou lorsque vous souhaitez organiser ou dynamiser l'espace. Avec Hue, passez d'une lumière blanche éclatante de jour à une lueur chaleureuse et apaisante de soirée, le tout depuis le même luminaire.

Découvrez la collection de plafonniers Hue.

 

 

Où placer les lampadaires dans la chambre ?

Les lampadaires peuvent complètement changer l'ambiance d'une chambre. Les lampes hautes et sculpturales, comme la Hue Signe, créent de superbes dégradés verticaux. Des modèles plus compacts réchauffent les coins inutilisés et apportent à l’espace une élégance soignée.

Utilisez des lampadaires pour :

  • Avoir une lumière apaisante à côté d'un fauteuil de lecture
  • Donner de la hauteur et de la structure aux pièces minimalistes
  • Créer des dégradés atmosphériques qui éclairent doucement les murs
  • Ancrer un coin et donner à la pièce une impression d’aboutissement

Idées de lampadaires pour la chambre

Créez un kit
Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe

329,99 €

Lampe à poser portable Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Lampe à poser portable Hue Go

159,99 €

Article presque épuisé

Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe

329,99 €

Lampadaire Gradient Signe

Hue White and Color Ambiance

Lampadaire Gradient Signe

349,99 €

Découvrez la collection de lampadaires connectés.

 

 

Dernier conseil : donnez vie à votre chambre

Philips Hue facilite l'application de ces idées d'éclairage pour chambre de manière naturelle et adaptée à vos habitudes quotidiennes :

  • Les ampoules gradables Hue vous permettent d'affiner chaque nuance de lumière.
  • Les lightstrips Gradient créent des accents doux et expressifs.
  • Les lampes portables comme la Hue Go offrent une flexibilité pour les soirées.
  • Les lampes Bloom et Lightguide apportent des couleurs sculpturales.
  • L'application Hue propose des routines matinales et nocturnes adaptées à votre cycle de sommeil.
  • Les automatisations ajustent l'ambiance de la pièce sans intervention manuelle.

L’éclairage connecté ne se limite pas à multiplier les luminaires, mais consiste à concevoir une lumière parfaitement adaptée à vos besoins. Dans une chambre, cette flexibilité favorise le repos, le confort, la créativité et le bien-être au quotidien, de façon simple et élégante.

Interrupteur Philips Hue dimmer switch pour contrôler l'éclairage de la chambre

Commandes de l'éclairage pour chambre

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Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

49,99 €

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Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue

44,99 €

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Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

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Hue Dimmer switch (modèle le plus récent)

21,99 €

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Hue Bridge

Hue

Hue Bridge

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Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

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