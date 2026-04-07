Étape 2 : Créez une automatisation « Lever du soleil »

1. Ouvrez l’application Hue → sélectionnez « Routines » → « Mes routines » → « Ajouter une routine ».

2. Sélectionnez « Réveil », puis votre appareil (par ex., lampe Twilight ou lumières Hue sélectionnées).

3. Programmez le début de la simulation 20 à 30 minutes avant votre réveil habituel, par exemple à 6 h 00.

4. Préférez une augmentation progressive de la luminosité : commencez à environ 5 %, puis passez à environ 50 % à l'heure du réveil.

5. Sélectionnez la transition de couleur : par exemple, ambre chaud → blanc doux → lumière du jour froide.

6. Associez la routine à l'éclairage de votre chambre. Enregistrez et activez.

Étape 3 : Choisissez vos tons

Dans la même routine, sélectionnez la palette de couleurs : ambre chaud pour la phase initiale, puis transition vers un blanc doux ou la lumière du jour à l'heure du réveil. Pour les systèmes connectés, vous pouvez ajouter l’intégration vocale (« Alexa, bonjour »).

Étape 4 : Ajoutez une routine « Aller dormir »

1. Dans l’application Hue, sélectionnez « Aller dormir » sous « Routines ».

2. Définissez l'heure de déclenchement (par exemple, 22 h 30).

3. Sélectionnez un effet de fondu : atténuation à 10 % en 15 minutes, puis extinction.

4. Choisissez des teintes chaudes rouges/ambrées pour signaler le moment de se détendre.

5. Associez-les à l’éclairage de la chambre, puis définissez des logiques de pause ou d'annulation, par exemple pour ignorer la routine si vous êtes au lit en train de lire.