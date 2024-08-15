La première étape dans la sélection des lampes de sécurité extérieures consiste à vérifier si les lampes que vous envisagez sont compatibles avec votre système d'éclairage extérieur. Par exemple, avec l'éclairage extérieur basse tension Philips Hue, les lampes extérieures peuvent être branchées sur l'adaptateur basse tension inclus sans nécessiter de câblage compliqué.
Plusieurs autres éléments sont à considérer avec les lampes de sécurité extérieures :
- Luminosité et portée : déterminez la luminosité dont vous avez besoin pour votre éclairage de sécurité en examinant son flux lumineux.
- Détection de mouvement : les lampes qui peuvent être allumées par le mouvement sont une caractéristique clé pour un système de sécurité. Parce que Philips Hue Secure peut être utilisé avec toutes vos lampes, à la fois intérieures et extérieures, cela en fait un système d'éclairage de sécurité encore plus flexible et complet.
- Paramètres intelligents : tous les systèmes de sécurité domestique ne sont pas intelligents. Philips Hue Secure est basé sur le système d'éclairage intelligent existant, vous avez donc accès à toutes les fonctionnalités intelligentes du système, ainsi qu'à des fonctionnalités de sécurité spécialement conçues pour améliorer votre système.