Philips Hue et Yale

Faites fonctionner ensemble vos lumières et votre serrure

Configurez l'extinction des lumières lors de la fermeture de la porte ou leur allumage lorsque vous arrivez à la maison. Vous pouvez même partager l'accès à vos serrures Yale avec des amis de confiance et des membres de votre famille afin qu'ils reçoivent le même accueil chaleureux que vous !