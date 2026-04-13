Kit de re-scellage extérieur OmniGlow
Le prix actuel est 9,99 €
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À propos du Kit de re-scellage extérieur OmniGlow
Le kit de re-scellage extérieur facilite la personnalisation de la bande lumineuse OmniGlow pour qu’elle s’adapte à votre espace. Une fois la bande coupée à la longueur souhaitée, utilisez le mastic, le bouchon d’extrémité et l’embout fournis pour re-sceller la bande lumineuse et garantir sa protection contre les intempéries. Conçu spécialement pour les lightstrips extérieurs OmniGlow, le kit garantit une finition soignée et professionnelle tout en maintenant des performances fiables en extérieur.
- Permet une personnalisation sur mesure par découpe
- Maintient la résistance aux intempéries
- Comprend le mastic, le bouchon et le capuchon
- Finition professionnelle
- Pour les strip lights d'extérieur OmniGlow
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103208071
Design et finition
- Matériaux
- Silicone
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103208071
- Poids net
- 0,02 kg
- Poids brut
- 0,03 kg
- Hauteur
- 36 mm
- Longueur
- 36 mm
- Largeur
- 72 mm
- Code 12NC
- 929004424001
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 5 mm
- Longueur totale
- 12 mm
- Largeur totale
- 12 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement