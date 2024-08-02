Dans ce pack

1 x Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2 Créez un bain de lumière coloré et connecté avec le design épuré de la Hue Play en noir. Ce pack de 2 Hue Play, qui comprend deux barres lumineuses et une alimentation électrique permettant de connecter jusqu'à trois luminaires, peut être placé debout, à l'horizontale ou au dos de votre téléviseur grâce aux supports fournis. Hue Play pack x2

1 x Hue White and Color Ambiance Lightstrip Hue Play gradient 65 inch Vivez le frisson du cinéma à la maison grâce au Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Obtenez plusieurs couleurs de lumière qui réagissent au contenu de votre écran. Se fixe aux téléviseurs muraux ou sur pied de 65 à 75 pouces à l'aide des supports inclus. Lightstrip Hue Play gradient 65 inch