Aide
Gros plan de l'avant de Hue White Ambiance A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Nouveau

A67 - Ampoule connectée E27 - 1600

Profitez des avantages de la lumière naturelle dans votre maison grâce à notre ampoule la plus connectée à ce jour. Repensée pour consommer 40 % d'énergie en moins et équipée d'une lumière blanche à spectre complet, elle est réglable selon les besoins depuis la lueur douce et chaleureuse des bougies jusqu'à une lumière blanche éclatante et stimulante. Personnalisez davantage votre lumière grâce à la fonction de gradation ultra-basse, qui permet de passer de la pleine luminosité à 0,2 %.

Fixation

Couleur de lumière

Modèle

Forme

Pack

  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite á partir de € 50.00
  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

Points forts du produit

  • Jusqu’à 1600 lumens
  • Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1000 à 20000 K)
  • Luminosité variable jusqu'à 0,2 %
  • Commande vocale ou via l'application
  • Facilité d'installation et d'utilisation
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit

Produits tendances

Nouveau
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Prise en charge de plus de 150 lampes et plus de 50 accessoires
Permet Hue Sync, MotionAware™
Donne accès aux commandes de toute la maison
Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center

89,99 €

Nouveau
A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Hue White Ambiance

A60 - Ampoule connectée E27 - 1100

Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse à 0,2 %
Commande par application ou par la voix

64,99 €

Créez un kit
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

49,99 €

Lightstrip Hue Solo 5 mètres

LIGHTSTRIPS

Lightstrip Hue Solo 5 mètres

Pliable, découpable et non extensible
Contrôlez l'éclairage avec notre application primée
LED RGBWW et jusqu'à 1 700 lumens
5 mètres

89,99 €

Créez un kit
Bouton connecté

Hue

Bouton connecté

Contrôlez l’éclairage en un clic
Ajustez la lumière en fonction du moment de la journée
Fonctionnalité personnalisée
Montage flexible et sans fil

21,99 €

Créez un kit
GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Hue White Ambiance

GU10 - Spot connecté - (pack de 3)

Lumière blanche froide à chaude
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités

69,99 €

Créez un kit
Détecteur de mouvement Hue

Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

44,99 €

Créez un kit
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge

Prise en charge de 50 lampes et 12 accessoires
Activation de Hue Sync
Accès à l'intégration de l'éclairage et de la sécurité
Cryptage avancé

59,99 €

Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth

Contrôlez jusqu'à 10 éclairages grâce à l'application Bluetooth

Avec l'application Hue Bluetooth, vous pouvez contrôler vos lampes intelligentes Hue dans une seule pièce de votre maison.Ajoutez jusqu'à 10 lampes intelligentes et contrôlez-les toutes par simple pression d'un bouton sur votre appareil mobile.

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Contrôlez l’éclairage à l’aide de votre voix*

Philips Hue fonctionne avec Amazon Alexa et l'Assistant Google lorsqu'un apairage a été fait avec un appareil Google Nest ou Amazon Echo compatible. Grâce à votre voix, contrôlez plusieurs éclairages dans une pièce ou une lampe unique.

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Ces ampoules et luminaires offrent différentes teintes de lumière blanche chaude ou froide. Grâce à l'intensité entièrement réglable de la lumière la plus brillante à la plus légère, vous pouvez choisir une teinte et une luminosité parfaitement adaptées à vos besoins.

Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Profitez de toutes les fonctionnalités d’éclairage connecté grâce au Hue Bridge

Le Hue Bridge permet d’accéder aux fonctionnalités qui rendent l’éclairage connecté vraiment intelligent - contrôle à distance, commande vocale, éclairage automatisé et bien plus encore. Ajoutez un Hue Bridge à votre configuration pour créer des expériences immersives, puisez dans une technologie sécurisée et fiable, et plus encore. Le Hue Bridge constitue la pièce maîtresse d’un éclairage connecté jamais vu auparavant.

Spécifications

Durée de vie

  • Nombre de cycles d'allumage

    50.000

  • Durée de vie nominale

    25.000

Environnement

Options/accessoires inclus

Caractéristiques lumineuses

Dimensions et poids de l’emballage

Informations figurant sur l'emballage

Consommation électrique

Dimensions et poids du produit

Entretien

Spécificités techniques

L'ampoule

Contenu de l'emballage

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay