Faites la fête en couleurs, puis détendez-vous dans une lumière douce

Les LED intégrées couleur avec la technologie Chromasync™ font briller ces guirlandes lumineuses à globes dans une lumière blanche éclatante et des couleurs saturées, parfaites pour les fêtes en plein air. Vous organisez une fête avec de la musique ? Synchronisez l'éclairage avec vos chansons et regardez la musique faire danser les couleurs. Lorsque le moment est venu de se détendre, tamisez l'éclairage dans n'importe quelle teinte de lumière blanche chaude ou froide. Créez une ambiance très feutrée grâce à un scénario de lumière ou à un effet spécial, tel que le scintillement des bougies.