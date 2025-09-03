*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité.
Guirlandes lumineuses extérieures à globes Hue Festavia 14 m
Créez une lueur chaleureuse ou une ambiance de fête colorée autour de votre patio, de votre porche ou de tout autre espace extérieur. Cette guirlande à globes robustes émet une lumière éclatante blanche ou aux couleurs saturées, que ce soit pour créer un dégradé ou pour animer des effets de lumière. Le système sûr à basse tension permet de la brancher sur une prise de courant existante à l'aide du bloc d'alimentation inclus.
Points forts du produit
- 14 m avec 20 ampoules
- Ampoules remplaçables 50 lumens
- Éclairage couvrant l'ensemble du spectre (1 000 à 20 000 K)
- Synchronisation de la musique et effets dynamiques
- Bloc d'alimentation basse tension inclus
Configuration plug-and-play simple
Les guirlandes à globes Festavia sont à basse tension, ce qui signifie que vous pouvez les brancher sur une prise de courant existante à l'aide du bloc d'alimentation fourni. Aucun recâblage compliqué n'est nécessaire. Vous pouvez également ajouter des guirlandes lumineuses à une installation à basse tension existante et les intégrer à d'autres éclairages partout dans votre espace extérieur. Les guirlandes lumineuses à globes ne peuvent pas être prolongées de bout en bout. Cependant, vous pouvez brancher deux guirlandes lumineuses sur le bloc d'alimentation à l'aide du connecteur en T fourni avec la guirlande d'extension.
Conçues pour durer, par tous les temps
Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, les guirlandes lumineuses à globes Festavia sont conçues pour une utilisation à l'extérieur tout au long de l'année. Inutile de ranger ces lampes à chaque fois, elles peuvent rester là pour toutes les occasions. Chaque ampoule durable à l'aspect de verre est étanche, résistante aux intempéries, incassable et remplaçable... juste au cas où !
Faites la fête en couleurs, puis détendez-vous dans une lumière douce
Les LED intégrées couleur avec la technologie Chromasync™ font briller ces guirlandes lumineuses à globes dans une lumière blanche éclatante et des couleurs saturées, parfaites pour les fêtes en plein air. Vous organisez une fête avec de la musique ? Synchronisez l'éclairage avec vos chansons et regardez la musique faire danser les couleurs. Lorsque le moment est venu de se détendre, tamisez l'éclairage dans n'importe quelle teinte de lumière blanche chaude ou froide. Créez une ambiance très feutrée grâce à un scénario de lumière ou à un effet spécial, tel que le scintillement des bougies.
La lumière au cœur de la fête
Avec leur design Lightguide élégant et attrayant, les globes Festavia apportent une touche esthétique à votre espace extérieur, qu'ils soient allumés ou éteints ! Chaque ampoule Lightguide est dotée d'un tube intérieur distinctif qui équilibre la couleur, la luminosité et la direction de la lumière pour un résultat parfait. Personnalisez-les selon vos envies : appliquez un dégradé de couleurs à la guirlande, choisissez des scénarios de lumière selon les saisons ou utilisez des effets spéciaux de lumière afin de créer l'ambiance parfaite pour une fête, une occasion particulière ou un moment de détente à l'extérieur.
Spécifications
Design et finition
Couleur
Noir
Matériaux
Synthétique