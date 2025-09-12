Aide
Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Connecteur flexible Hue Flux, lot de 4

Nouveau

Connecteur flexible Hue Flux, lot de 4

Utilisez le câble pour créer des zones d'obscurité dans l'éclairage des rubans LED Hue Flux et Flux ultra-brillant. Insérez un câble de 50 cm / 1,6 pied entre deux rubans LED à l'endroit où vous ne souhaitez pas que la lumière brille. Il est flexible et idéal pour contourner les encadrements de porte, les étagères, les escaliers ou toute autre surface que vous ne souhaitez pas éclairer.

  • Achetez maintenant, payez plus tard avec Klarna
  • Livraison gratuite á partir de € 50.00
  • Retour gratuit de 30 jours
  • Garantie de 2 ans
  • Paiement sécurisé

Points forts du produit

  • Connecteur de 50 cm / 1,6 ft pour configuration complexe
  • Transition lumineuse parfaite
  • Permet une installation précise
  • Utilisation simple et sécurisée
  • Comprend 4 connecteurs flexibles
Voir toutes les spécifications produit
Trouvez le manuel d’un produit

Spécifications

Design et finition

  • Couleur

    Blanc

  • Matériaux

    PVC

    Plastique

Options/accessoires inclus

Divers

Dimensions et poids de l’emballage

Dimensions et poids du produit

Entretien

Compatibilités

Autre

  • iDeal
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
  • Apple pay
  • Google pay