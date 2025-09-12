Utilisez le câble pour créer des zones d'obscurité dans l'éclairage des rubans LED Hue Flux et Flux ultra-brillant. Insérez un câble de 50 cm / 1,6 pied entre deux rubans LED à l'endroit où vous ne souhaitez pas que la lumière brille. Il est flexible et idéal pour contourner les encadrements de porte, les étagères, les escaliers ou toute autre surface que vous ne souhaitez pas éclairer.