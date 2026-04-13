Kit de synchro Philips Hue Play : lightstrip gradient 65" + synchro d’écran

199,99 €

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Gros plan de l'avant de LIGHTSTRIPS Kit de synchro Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + synchro d’écran
Gros plan de l'arrière de LIGHTSTRIPS Kit de synchro Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + synchro d’écran
Gros plan de l'arrière de LIGHTSTRIPS Kit de synchro Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + synchro d’écran
Utilisation de LIGHTSTRIPS Kit de synchro Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + synchro d’écran
Utilisation de LIGHTSTRIPS Kit de synchro Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + synchro d’écran
Utilisation de LIGHTSTRIPS Kit de synchro Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + synchro d’écran
Utilisation de LIGHTSTRIPS Kit de synchro Philips Hue Play: lightstrip gradient 65&quot; + synchro d’écran
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À propos du Kit de synchro Philips Hue Play : lightstrip gradient 65" + synchro d’écran

Découvrez l’univers du divertissement Hue grâce à ce kit de synchronisation, avec un appareil de synchronisation d’écran TV et un lightstrip gradient multicolore. L’objectif fisheye de l’appareil de synchro d’écran capture le contenu qui s’affiche à l’écran et le synchronise avec le lightstrip, pour une synchronisation des couleurs optimisée et des effets d’éclairage en temps réel. Installez tout sans effort dans l’application Hue et profitez de vos films, séries et jeux préférés comme jamais auparavant !

  • Correspondance optimisée des couleurs à l’écran
  • Capture plein écran avec objectif fisheye
  • Effets d'éclairage dégradés
  • Convient aux téléviseurs jusqu’à 65 pouces
  • Contrôler et configurez avec l’application Hue
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