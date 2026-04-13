Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

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Gros plan de l'avant de Luminaires extérieurs Festavia net lights - 1 m x 3,5m, 250LED
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À propos du Festavia net lights - 1 m x 3,5 m, 250 LED

Enveloppez votre jardin d’un filet de lumière magique ! Conçu pour un usage extérieur, le filet lumineux Festavia anime chaque instant grâce à un éclairage décoratif et festif. Profitez de dégradés vibrants de plusieurs couleurs ou de blanc chaud à blanc froid, parfaits pour toute saison, célébration ou ambiance. Recouvrez buissons, clôtures ou rampes de balcon avecdles filets Festavia pour donner vie à chaque espace. Grâce à leur indice de protection IP54 (intempéries), vous pouvez les laisser toute l’année. Générez encore plus de magie en utilisant Festavia avec un Hue Bridge ! Personnalisez chaque instant avec des effets dynamiques : étoiles scintillantes, flammes dansantes ou doux clignotement façon bougie. Pour une expérience vraiment immersive, synchronisez vos lampes avec la musique et regardez-les danser, s’atténuer et changer de couleur. Parfaitement intégré à l’écosystème Hue, Festavia brille en harmonie avec vos Hue lampes d'extérieur et offre un contrôle et une personnalisation sans effort via l’application Hue et les assistants vocaux.

  • 1 x 3.5 m avec 250 LED
  • Blanc et dégradés de couleurs
  • Synchronisation de la musique et effets dynamiques
  • Câble noir
  • Usage extérieur

Produits tendances

Spot cylindrique Perifo

Spot cylindrique Perifo

5,3 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Tourne à 350 degrés

129,99 €

Exclusif
Hue tap dial switch mini blanc :

Hue tap dial switch mini blanc :

Installation sans fil
Alimenté par batterie
Accès facile aux scénarios de lumière
S'utilise comme une télécommande

49,99 €

Nouveau
Ruban LED d'extérieur OmniGlow 3 m

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Dégradés uniformes OmniGlow
Précision Chromasync
Lumière blanche très vive, authentique
Découpez-le pour l'adapter à tout espace

199,99 €

GU10 - Spots connectés

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Éclairage blanc et coloré
Jusqu’à 400 lumens
Ajoutez un pont Hue Bridge pour activer plus de fonctionnalités
energy.link.label

64,99 €

Panneau de plafond rond Tento WCA LED 42,1 cm blanc

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Une subtile lueur orientée vers le haut
⌀42,1 cm
Jusqu’à 3 100 lumens
Profil synthétique

149,99 €

Nouveau
Ruban LED d'extérieur OmniGlow 5 m

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Dégradés uniformes OmniGlow
Précision Chromasync
Lumière blanche très vive, authentique
Découpez-le pour l'adapter à tout espace

299,99 €

Offre
Détecteur de mouvement Hue

Détecteur de mouvement Hue

Installation sans fil
Alimentée par batterie
Automatisez votre éclairage
Installez-le où vous le souhaitez

44,99 €

Nouveau
Ruban LED d'extérieur Hue OmniGlow 10 m

Ruban LED d'extérieur Hue OmniGlow 10 m

Dégradés uniformes OmniGlow
Précision Chromasync
Lumière blanche très vive, authentique
Découpez-le pour l'adapter à tout espace

429,99 €

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Suspension cylindrique Perifo

Suspension cylindrique Perifo

5,2 watts
17,7 cm sur rail
Jusqu’à 510 lumens
Corde permettant de monter et descendre le luminaire

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Rail Perifo 1 m

Rail Perifo 1 m

1 mètre
Jusqu'à 5 spots/suspensions
Peut contenir 1 tube lumineux compact

74,99 €

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo

Conçu pour le plafond
Se connecte entre deux rails
Fils conducteurs
Puissance jusqu'à 100 watts

109,99 €

Rail Perifo 1,5 m

Rail Perifo 1,5 m

1,5 mètre
Jusqu'à 8 spots/suspensions
Permet d'insérer 1 tube lumineux large (ou barre lumineuse)

94,99 €

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