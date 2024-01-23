Perifo kit de base pour mur, en L (2 spots)

Dans ce pack

1 x Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise Ce bloc d'alimentation se connecte à l'extrémité d'un rail Perifo et se branche sur une prise murale, et permet d'obtenir jusqu'à 100 W sur une seule unité d'alimentation. Additionnez simplement la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo. Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise

3 x Hue Rail Perifo 1 m Ce rail blanc de 1 mètre vous permet d'agencer votre éclairage sur rail comme vous le souhaitez. Encliquetez les luminaires Perifo directement dans le rail. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo. Rail Perifo 1 m

1 x Hue Connecteur droit Perifo Connectez deux rails Perifo avec ce connecteur droit en blanc. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo. Connecteur droit Perifo

1 x Hue Connecteur d'angle intérieur Perifo Utilisez un connecteur d'angle interne pour créer une forme en L avec votre éclairage sur rail Perifo. Une fois installé, le rail tournera vers la droite ou vers la gauche, selon le positionnement de votre bloc d'alimentation. Uniquement pour l'éclairage sur rail Perifo Connecteur d'angle intérieur Perifo