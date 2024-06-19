L'éclairage sur rail Perifo est de conception modulaire, il est composé de différents blocs de construction. Créez un look personnalisé en construisant votre propre structure d'éclairage intelligent sur rail, en fonction de la forme souhaitée.
Comprendre l'éclairage sur rail
Kits d'éclairage sur rail personnalisés
Comment construire une structure d'éclairage sur rail personnalisé
Pour utiliser ce guide, commencez par voir grand. Déterminez la forme de votre éclairage sur rail et l'endroit où se trouve l'alimentation électrique dans votre plafond (ou mur !). Ensuite, ajoutez les composants dont vous avez besoin à votre panier.
Choisissez la forme et la couleur
La forme et la couleur déterminent ce dont vous avez besoin. Tenez compte de l’emplacement de votre alimentation électrique et si vous souhaitez installer votre éclairage sur rail au plafond ou au mur.
Ajoutez les composants
Sous chaque forme se trouve une liste des pièces dont vous aurez besoin (rails, bloc d'alimentation et connecteurs). Ajoutez-les à votre panier, ainsi que des rails supplémentaires si vous souhaitez étendre la longueur de votre éclairage sur rail.
Ajoutez les luminaires
Choisissez parmi les suspensions, les spots, les tubes lumineux et les barres lumineuses. Le nombre de luminaires que vous pouvez ajouter dépend de la longueur de votre rail et de la puissance totale des luminaires à installer.
Choisissez la forme
Vous pouvez créer la forme que vous souhaitez, voici les configurations les plus courantes. Trouvez une forme qui convient à votre pièce, déterminez les composants dont vous avez besoin, puis créez votre propre structure d'éclairage sur rail.
Vous voulez étendre votre installation existante ? Il vous suffit d'utiliser un connecteur droit dans n'importe quelle configuration pour connecter des rails supplémentaires.
Rail droit
Plafond - Arrivée du câble électrique en bout de rail
Bloc d'alimentation : 1 point
Rail : Au moins 1 rail (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Plafond - Arrivée du câble électrique au centre du rail
Bloc d'alimentation : 2 points
Rail : Au moins 2 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Prise électrique murale
Bloc d'alimentation : 1 point avec prise
Rail : Au moins 1 rail (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Rail en forme de L
Plafond - Arrivée du câble électrique en bout de rail
Bloc d'alimentation : 1 point
Rail : Au moins 2 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : connecteur d'angle interne
Plafond - Arrivée du câble électrique en bout de rail
Bloc d'alimentation : 1 point
Rail : Au moins 2 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : connecteur d'angle externe
Prise électrique murale
Bloc d'alimentation : 1 point avec prise
Rail : Au moins 2 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : connecteur d'angle externe
Prise électrique murale
Bloc d'alimentation : 1 point avec prise
Rail : Au moins 2 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : connecteur d'angle interne
Plafond - Arrivée du câble électrique au centre du rail
Bloc d'alimentation : 2 points
Rail : Au moins 3 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : connecteur d'angle interne
Plafond - Arrivée du câble électrique au centre du rail
Bloc d'alimentation : 2 points
Rail : Au moins 3 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : connecteur d'angle externe
Éclairage sur rail en forme de U
Forme en U - Plafond - Arrivée du câble électrique en bout de rail
Bloc d'alimentation : 1 point
Rail : Au moins 3 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : 2 connecteurs d'angle internes
Forme en U - Plafond - Arrivée du câble électrique en bout de rail
Bloc d'alimentation : 1 point
Rail : Au moins 3 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : 2 connecteurs d'angle externes
Forme en U - Plafond - Câblé au centre du rail
Bloc d'alimentation : 2 points
Rail : Au moins 4 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : 2 connecteurs d'angle externes
Autres formes d'éclairage sur rail
Forme T - Plafond - Arrivée du câble électrique en bout de rail
Bloc d'alimentation : 1 point
Rail : Au moins 3 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : 1 connecteur en T
Droit - Mur-plafond - Connecté
Bloc d'alimentation : 1 point avec prise électrique
Rail : Au moins 2 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : 1 connecteur flexible
Droit - Plafond-mur - Arrivée du câble électrique en bout de rail
Bloc d'alimentation : 1 point
Rail : Au moins 2 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : 1 connecteur flexible
Forme en V - Plafond – Arrivée du câble électrique en bout de rail
Bloc d'alimentation : 1 point
Rail : Au moins 2 rails (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Connecteur : 1 connecteur flexible
Choisissez les éclairages sur rail
Le nombre et le type de luminaires sur rail pour votre kit d'éclairage sur rail personnalisé dépendent de deux choses : 1) l'espace disponible sur les rails et 2) la puissance totale des luminaires, 100 W maximum. Choisissez les luminaires que vous souhaitez, puis additionnez leur longueur (n'oubliez pas de prendre en compte les connecteurs et les blocs d'alimentation !) et leur puissance pour voir lesquels conviendront à votre configuration.
Barre lumineuse linéaire Perifo
199,99 €
Tube lumineux gradient large Perifo
299,99 €
Barre lumineuse linéaire Perifo
199,99 €
Tube lumineux gradient large Perifo
299,99 €
Questions et réponses
L'éclairage sur rail est-il adapté pour une cuisine ?
L'éclairage sur rail est-il adapté pour une cuisine ?
Où dois-je installer un kit d'éclairage sur rail ?
Où dois-je installer un kit d'éclairage sur rail ?
Existe-t-il des kits d'éclairage sur rail Philips Hue prédéfinis ?
Existe-t-il des kits d'éclairage sur rail Philips Hue prédéfinis ?
Perifo est-il un kit d'éclairage LED sur rail avec variation d'intensité ?
Perifo est-il un kit d'éclairage LED sur rail avec variation d'intensité ?
Comment savoir de combien de rails et de connecteurs j'ai besoin ?
Comment savoir de combien de rails et de connecteurs j'ai besoin ?
Quelles formes puis-je créer avec l'éclairage sur rail Perifo ?
Quelles formes puis-je créer avec l'éclairage sur rail Perifo ?
Ai-je besoin d'un pont Hue Bridge pour utiliser l'éclairage sur rail Perifo ?
Ai-je besoin d'un pont Hue Bridge pour utiliser l'éclairage sur rail Perifo ?
Comment l'éclairage sur rail Perifo se raccorde-t-il à l'alimentation ?
Comment l'éclairage sur rail Perifo se raccorde-t-il à l'alimentation ?
Où puis-je installer l'éclairage sur rail Perifo ?
Où puis-je installer l'éclairage sur rail Perifo ?
Où puis-je placer le bloc d'alimentation pour l'éclairage sur rail Perifo ?
Où puis-je placer le bloc d'alimentation pour l'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je utiliser d'autres luminaires Philips Hue avec l'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je utiliser d'autres luminaires Philips Hue avec l'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je installer le bloc d'alimentation de plafond au mur ou le bloc d'alimentation mural au plafond ?
Puis-je installer le bloc d'alimentation de plafond au mur ou le bloc d'alimentation mural au plafond ?
Puis-je créer une configuration Perifo dotée de plusieurs blocs d'alimentation afin de pouvoir alimenter un nombre de luminaires totalisant une puissance électrique de plus de 100 W ?
Puis-je créer une configuration Perifo dotée de plusieurs blocs d'alimentation afin de pouvoir alimenter un nombre de luminaires totalisant une puissance électrique de plus de 100 W ?
Puis-je transformer un kit d'éclairage sur rail Perifo en une installation d'éclairage sur rail encore plus grande en y ajoutant davantage de rails et ou de luminaires ?
Puis-je transformer un kit d'éclairage sur rail Perifo en une installation d'éclairage sur rail encore plus grande en y ajoutant davantage de rails et ou de luminaires ?
Puis-je créer une configuration plafond-mur avec l'éclairage sur rail Perifo ?
Puis-je créer une configuration plafond-mur avec l'éclairage sur rail Perifo ?
Les connecteurs prennent-ils de la place sur le rail ?
Les connecteurs prennent-ils de la place sur le rail ?
Où dois-je placer le bloc d'alimentation dans une configuration d'éclairage sur rail en forme de T ?
Où dois-je placer le bloc d'alimentation dans une configuration d'éclairage sur rail en forme de T ?
Le connecteur flexible nécessite-t-il une installation particulière dans les rails ?
Le connecteur flexible nécessite-t-il une installation particulière dans les rails ?
Découvrez l'éclairage sur rail Philips hue
Parcourir les kits d'éclairage sur rail
Vous avez une forme standard ? Parcourez nos kits d'éclairage sur rail prédéfinis.
Qu’est-ce que l’éclairage sur rail ?
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l'éclairage sur rail et comment Perifo peut vous aider à devenir le concepteur lumière de votre propre maison.
Éclairage sur rail pour votre cuisine
Trouvez l'inspiration pour savoir comment intégrer l'éclairage sur rail au cœur de votre maison.