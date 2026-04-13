Caméra sans fil Secure 2K
Le prix actuel est 189,99 €
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- Garantie de 2 ans
- Paiement sécurisé
À propos du Caméra sans fil Secure 2K
Aidez à protégez ce qui compte le plus avec la caméra de sécurité sans fil Hue 2K en noir. Vidéo nette, ultra claire en HD 2K, dotée d'une haute densité de pixels, pour voir chaque détail, de jour ou de nuit. Conçue pour des applications intérieures comme extérieures, et équipée de la détection de mouvement intelligente, elle garde un œil 24h/24, 7j/7. De plus, elle fonctionne en toute transparence avec vos lampes Hue pour déclencher des alarmes lumineuses ou allumer les lumières en cas de détection d'activité, pour transformer votre système d'éclairage en allié intelligent de votre sécurité.
- Intégration transparente avec les lampes Philips Hue
- Recevez une alerte en cas de détection de mouvement
- Vidéo 2K pour voir clairement chaque détail
- Pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Batterie rechargeable
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8721103045089
Design et finition
- Couleur
- Noir
Durée de vie
- Plage de température ambiante
- -20 à +45 °C
Options/accessoires inclus
- Piles fournies
- Oui
Dimensions et poids de l’emballage
- Code barre produit
- 8721103045089
- Poids net
- 568,9 g
- Poids brut
- 922,3 g
- Hauteur
- 140 mm
- Longueur
- 146 mm
- Largeur
- 176 mm
- Code 12NC
- 929004258501
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1.500
- Hauteur totale
- 77 mm
- Longueur totale
- 129 mm
- Largeur totale
- 77 mm
Entretien
- Garantie
- 2 ans
Spécificités techniques
- Puissance électrique
- 100 V - 240 V
- Type batterie
- FT755050P 3P
- Code IP
- IP65
- Classe de protection
- Classe III - Très basse tension de sécurité
- Caméra à capteur d’image
- CMOS - F35
- Angle de vision de l’objectif de la caméra (degrés)
- 141,2
- Adaptateur pour caméra
- 12VDC/24DC
La caméra
- Résolution vidéo max.
- 2K
- Fonctionnalités vidéo
- End to end encryption
- Détection de mouvement
- Oui
- Vis. nocturne
- Oui, avec LED infrarouge
- Placement de la caméra
- Jardin et terrasse, Jardin
- Résiste aux intempéries
- Oui
- Microphone
- Oui
- Audio
- Alarme sonore, Conversation bidirectionnelle
- Audio (dB)
- 78
- Temps de charge
- 7-8
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
- Protocole de connectivité
- Zigbee, Wi-Fi (2,4 GHz - 5 GHz)
- Hauteur
- 7,7
- Profondeur
- 12,9 cm
- Alarme sonore
- Oui
- Conversation bidirectionnelle
- Oui
- Angle de rotation
- Yes
Compatibilités
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Appli Philips Hue
- Android 10.0 et versions ultérieures, iOS version 16 ou ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Compatible avec Hue Secure
- Oui
- Période de support définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Autre
- Manuel d’utilisation
- User Manual
- Élimination du produit
- Une fois le produit en fin de vie (économique), éliminez-le conformément aux règles locales ; ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination adéquate de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine
- Démantèlement
- Aucune information disponible sur le démantèlement