Enrichissez votre espace extérieur

Laissez libre cours à votre imagination et donnez vie à votre espace extérieur grâce à Philips Hue. Vous pouvez adapter l'ambiance à n'importe quelle occasion : une grande fête, un dîner intime ou un moment de relaxation lors d'une nuit d'été.

Découvrez les lampes d'extérieur Philips Hue

Couleurs extérieures avec l'application Hue

Créez l'ambiance extérieure parfaite

Transformez un jardin peu attrayant en un espace extérieur magnifié grâce à Philips Hue. Disposez-y des luminaires colorés (éclairages d'allée, appliques murales, spots, etc.) aux teintes lumineuses, brillantes ou éclatantes afin d’établir un décor idéal pour un événement en plein air inoubliable.

Lumière d'extérieur Hue chaude ou froide

Relaxez-vous avec des nuances de lumière blanche chaude ou froide

Prolongez vos soirées avec l’éclairage extérieur Philips Hue. Choisissez la bonne ambiance pour votre jardin, votre balcon ou votre entrée, et relaxez-vous. De la douce lueur de l'été à la lumière vive de l'hiver, vous pouvez adapter l'éclairage à votre humeur tout au long de l'année.

La nuit, un balcon est éclairé par des guirlandes lumineuses extérieures à globes Festavia qui diffusent une lumière connectée rose et jaune.

Un éclairage spécial pour des occasions particulières

Vous recevez de la famille ou des amis ? Configurez vos lampes d'extérieur pour l'occasion. Décorez votre espace avec des guirlandes lumineuses guinguettes Festavia, illuminez la façade de votre maison avec des lampes permanentes Festavia, installez des rubans LED le long des bordures et des allées ou ajoutez des touches de lumière colorée à votre jardin avec des bornes et des spots. Tous ces éléments participent à instaurer une atmosphère magique lors des dîners paisibles sur le balcon, des barbecues sur la terrasse ou des fêtes dans le jardin. Créez des scénarios colorés ou des effets dynamiques lents pour profiter pleinement de ces moments particuliers.

Vidéo d'installation et d'extension Hue Outdoor

Installation et extension faciles

Illuminez les allées sombres, mettez en valeur votre extérieur ou créez une ambiance unique sur votre terrasse. Vous pouvez le faire vous-même, à l'aide des spots ou des bornes Hue. Le système est à basse tension, sans danger pour votre jardin et facile à installer. Pas besoin d’électricien : concentrez-vous sur la création et l’extension selon vos envies.​

Sélection de produits d'éclairage extérieur

Borne d’éclairage extérieure Calla

Hue White and Color Ambiance

Basse tension
Finition noire mate
105 x 252 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

129,99 €

Article presque épuisé

Borne d'éclairage Impress (basse tension)

Hue White and Color Ambiance

Basse tension
Finition noire mate
400 x 100 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

189,99 €

Spot extérieur Lily

Hue White and Color Ambiance

LED intégrée
Éclairage blanc et coloré
Système basse tension - unité de base
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

349,99 €

Lightstrip extérieur 5 mètres

Hue White and Color Ambiance

1 x 5 mètres lightstrip
Éclairage blanc et coloré
Bloc d'alimentation fourni
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

239,99 €

Extension de câble extérieure 2,5 m

Hue

Câble d'extension
Longueur de 2,5 m
Pièce en T incluse

24,99 €

Applique murale extérieure Impress (basse tension)

Hue White and Color Ambiance

Basse tension
Finition noire mate
240 x 120 mm
Bloc d'alimentation vendu séparément

159,99 €

Article presque épuisé

Applique murale extérieure Lucca

Hue White

Comprend ampoule LED E27
Lumière blanche chaude (2 700K)
Alimentation secteur
Commande intelligente avec pont Hue Bridge*

99,99 €

Découvrez une maison accueillante

Laissez Philips Hue vous accueillir chez vous

Des lampes qui vous accueillent chez vous

Automatisez vos lampes pour qu’elles vous accueillent chez vous. Philips Hue éclaire automatiquement votre cour d’entrée et votre garage à votre arrivée.

Découvrez Philips Hue

Philips Hue est le système d'éclairage connecté personnalisable qui vous permet de contrôler facilement votre éclairage et de créer les ambiances adaptées à chaque moment passé à l’intérieur et à l’extérieur. Donnez vie à vos espaces extérieurs à l’aide d’une gamme de luminaires d’extérieur spécialement conçue à cet effet.

Éclairage extérieur

Choisissez parmi notre collection de luminaires extérieurs spécialement conçus pour toutes les conditions météorologiques.
Pont Hue Bridge

Le pont Hue Bridge est le cœur de votre écosystème. Il vous permet de connecter jusqu'à 50 lampes et luminaires d'intérieur et d'extérieur, et de profiter d'une infinité de possibilités.
Commandes

Il existe un infinité de solution pour contrôler l'éclairage de votre maison, de l'application Philips Hue app aux interrupteurs intelligents sans fil, et bien plus encore.

*Lorsqu'une ampoule affiche « Jusqu'à » un certain nombre de lumens dans ses spécifications, il s'agit de la puissance lumineuse maximale de l'ampoule. Cela indique la luminosité optimale de l'ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules d'ambiance blanche ou d'ambiance blanche et colorée). En savoir plus sur la luminosité

