Laissez libre cours à votre imagination et donnez vie à votre espace extérieur grâce à Philips Hue. Vous pouvez adapter l'ambiance à n'importe quelle occasion : une grande fête, un dîner intime ou un moment de relaxation lors d'une nuit d'été.
Enrichissez votre espace extérieur
Découvrez les lampes d'extérieur Philips Hue
Créez l'ambiance extérieure parfaite
Transformez un jardin peu attrayant en un espace extérieur magnifié grâce à Philips Hue. Disposez-y des luminaires colorés (éclairages d'allée, appliques murales, spots, etc.) aux teintes lumineuses, brillantes ou éclatantes afin d’établir un décor idéal pour un événement en plein air inoubliable.
Relaxez-vous avec des nuances de lumière blanche chaude ou froide
Prolongez vos soirées avec l’éclairage extérieur Philips Hue. Choisissez la bonne ambiance pour votre jardin, votre balcon ou votre entrée, et relaxez-vous. De la douce lueur de l'été à la lumière vive de l'hiver, vous pouvez adapter l'éclairage à votre humeur tout au long de l'année.
Un éclairage spécial pour des occasions particulières
Vous recevez de la famille ou des amis ? Configurez vos lampes d'extérieur pour l'occasion. Décorez votre espace avec des guirlandes lumineuses guinguettes Festavia, illuminez la façade de votre maison avec des lampes permanentes Festavia, installez des rubans LED le long des bordures et des allées ou ajoutez des touches de lumière colorée à votre jardin avec des bornes et des spots. Tous ces éléments participent à instaurer une atmosphère magique lors des dîners paisibles sur le balcon, des barbecues sur la terrasse ou des fêtes dans le jardin. Créez des scénarios colorés ou des effets dynamiques lents pour profiter pleinement de ces moments particuliers.
Installation et extension faciles
Illuminez les allées sombres, mettez en valeur votre extérieur ou créez une ambiance unique sur votre terrasse. Vous pouvez le faire vous-même, à l'aide des spots ou des bornes Hue. Le système est à basse tension, sans danger pour votre jardin et facile à installer. Pas besoin d’électricien : concentrez-vous sur la création et l’extension selon vos envies.
Des lampes qui vous accueillent chez vous
Automatisez vos lampes pour qu’elles vous accueillent chez vous. Philips Hue éclaire automatiquement votre cour d’entrée et votre garage à votre arrivée.
Découvrez Philips Hue
Philips Hue est le système d'éclairage connecté personnalisable qui vous permet de contrôler facilement votre éclairage et de créer les ambiances adaptées à chaque moment passé à l’intérieur et à l’extérieur. Donnez vie à vos espaces extérieurs à l’aide d’une gamme de luminaires d’extérieur spécialement conçue à cet effet.
