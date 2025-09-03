Comment utiliser les lightstrips d'extérieur

Les lightstrips d'extérieur peuvent être ludiques, pratiques et bien plus encore. Tout comme le lightstrip d'intérieur Flux, le lightstrip d'extérieur Flux est conçu pour être dissimulé, créant ainsi une lumière indirecte qui habille la terrasse, les murs du jardin et le plafond de la véranda. Il est également assez lumineux pour les activités et les occasions spéciales. Le lightstrip Neon fournit une lumière décorative directe et permet de mettre en valeur les fontaines, de délimiter des parterres de fleurs et d'ajouter des touches de couleur à chaque recoin. Pliez-le et façonnez-le pour créer votre propre chef-d'œuvre !