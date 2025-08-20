Des possibilités infinies. Il suffit d’une simple tape.
Explorez l’éclairage intelligent Philips Hue
Trouvez ici tout ce que vous devez savoir!
La bonne lumière pour chaque moment
L’éclairage intelligent en toute simplicité!
Des commandes simples
Contrôlez vos lampes comme vous le voulez, que vous préfériez utiliser l’application Hue ou les commandes vocales.
Gradation en douceur
Ajuste la luminosité de tes lumières progressivement, sans aucun scintillement, pour créer l’ambiance parfaite.
Configuration rapide
Nous avons facilité l’installation, pour que vous puissiez installer vos lumières et les utiliser en un rien de temps.
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.