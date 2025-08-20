Aide
Une femme debout dans un salon éclairé par des lumières et des lampes Philips Hue.

Réinventez votre domicile

Des possibilités infinies. Il suffit d’une simple tape.

Explorez l’éclairage intelligent Philips Hue

Trouvez ici tout ce que vous devez savoir!

Un divan et une table basse dans une pièce où les murs sont éclairés par un éclairage d’appoint coloré.

Les bases

Une vue par-dessus l’épaule de quelqu’un qui effectue le réglage de ses lampes à l’aide de l’application Hue

Comment faire

Un salon décoré dans des couleurs neutres et éclairé par une lumière blanche.

Caractéristiques

Deux personnes assises sur un canapé avec une lampe colorée au-dessus d’elles, tandis qu’une autre personne est assise à une table en arrière-plan.

Démarrer

Un gros plan d’un appareil Amazon avec un éclairage Hue en arrière-plan.

Compatible avec Hue

La bonne lumière pour chaque moment

Une femme lit un livre sur le divan, avec des lampes Hue derrière elle.

Créez l’ambiance parfaite

Découvrez l’éclairage d’ambiance
Une caméra Hue Secure et une lampe sur un meuble en bois.

Sentez-vous plus en sécurité

Explorez l’éclairage de sécurité
Une femme qui mange à table avec des lampes Hue au-dessus d’elle et une bande lumineuse derrière elle.

Sentez-vous mieux

Explorez l’éclairage de bien-être
Une femme joue à des jeux vidéo et il est possible de voir un éclairage immersif sur le mur derrière la télévision.

Immergez-vous

Découvrez l’éclairage immersif

L’éclairage intelligent en toute simplicité!

Un gros plan d’une personne qui effectue le réglage de ses lampes à l’aide de l’application Hue

Des commandes simples

Contrôlez vos lampes comme vous le voulez, que vous préfériez utiliser l’application Hue ou les commandes vocales.
Une main qui tient une télécommande pour tamiser l’éclairage.

Gradation en douceur

Ajuste la luminosité de tes lumières progressivement, sans aucun scintillement, pour créer l’ambiance parfaite.
Un gros plan d’une personne qui utilise l’application Hue pour installer un pont Hue Bridge Pro.

Configuration rapide

Nous avons facilité l’installation, pour que vous puissiez installer vos lumières et les utiliser en un rien de temps.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

