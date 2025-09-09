Aide
ampoules à DEL

Ampoules intelligentes DEL

Grâce à diverses formes et à différents types de culots, nos ampoules à DEL intelligentes peuvent s’adapter à presque toutes les lampes et tous les luminaires de votre maison, ce qui facilite l’ajout d’un éclairage intelligent dans toute la maison.

Blanc chaud doux

Blanc chaud doux

(4)

Blanc chaud à froid

Blanc chaud à froid

(8)

Lumière colorée

Lumière colorée

(14)

Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm – 8,8 W – paquet de 3

Ampoule

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm – 8,8 W – paquet de 3
Jusqu’à 800 lumens
Lumière blanche Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Couleur Essentiel ​
Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600
Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Commande vocale ou avec l’application

Bright home security

Profitez de l’association de l’éclairage avec le système Secure pour vous offrir une tranquillité d'esprit dans la paume de votre main.

En savoir plus
Nouveau
Gros plan de l’avant de Trousse de démarrage Essentiel : 2 ampoules E26 intelligentes (800 lm)

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage Essentiel : 2 ampoules E26 intelligentes (800 lm)
Jusqu’à 800 lumens
Lumière de couleur Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Pont Hue inclus
Nouveau
Gros plan de l’avant de Trousse de démarrage Essentiel : 4 ampoules E26 intelligentes (800 lm)

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage Essentiel : 4 ampoules E26 intelligentes (800 lm)
Jusqu’à 800 lumens
Lumière de couleur Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Pont Hue inclus
Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W

Ampoule

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W
Jusqu’à 800 lumens
Lumière blanche Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Couleur Essentiel ​
Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W – paquet de 2

Ampoule

Ampoule intelligente A19-E26 Essentiel – 800 lm - 8,8 W – paquet de 2
Jusqu’à 800 lumens
Lumière blanche Essentiel
Faible gradation jusqu’à 2 %​
Couleur Essentiel ​
Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600

White

Ampoule intelligente A21-E26 – 1 600
Jusqu’à 1 600 lumens
Lumière blanche chaude
Gradation ultra-basse 5 %
Commande vocale ou avec l’application
Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

White

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière blanche chaude
Gradation ultra-basse 5 %
Commande vocale ou avec l’application
Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Commande vocale ou avec l’application
Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A60-E26 – 1 100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™
Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A19-E26 – 810

Ambiance blanche Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 810
Jusqu’à 810 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Commande vocale ou avec l’application
Nouveau
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100

Ambiance blanche et colorés Hue

Ampoule intelligente A19-E26 – 1 100
Jusqu’à 1 100 lumens
Lumière du jour à spectre complet
Gradation ultra-basse 0,2 %
Couleur de précision Chromasync™
Découvrez les ampoules intelligentes à DEL

ampoules à DEL et éclairage connecté

L'éclairage intelligent expliqué

Si vous vous demandez encore ce que les ampoules intelligentes peuvent vraiment faire, commencez par consulter notre guide de l'éclairage intelligent.

ampoules à DEL MR16 et GU10

Comparaison des ampoules MR16 et GU10

Ces deux super-héros de l’éclairage sont compacts et excellents pour diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Mais quelle est la différence entre les ampoules MR16 et GU10?

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

