Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.
Version
Points forts des produits
- Prend en charge plus de 150 lumières et plus de 50 accessoires
- Utilisez les lumières comme détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™
- Déverrouille l’éclairage d’ambiance et l’intégration de sécurité Hue Sync
- Compatible avec Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
- Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center
Bridge ou Bridge Pro?
Taille de l’installation de lampes Smart
Nombre maximum de lampes par Bridge
Nombre maximum de commandes par Bridge
Capacité de stockage et vitesse des scènes d’éclairage
MotionAware™ utilise les lumières comme des détecteurs de mouvement
Créez des automatisations
Connexion Internet
Positionnement
Protection du système de sécurité Zigbee
Hue
Commutateur à cadran Tap
$69.99
Lumière de sommeil et de réveil
Lumière de sommeil crépusculaire et lumière de réveil noire
$349.99
Hue
Prise intelligente
$39.99
Révélez toute la puissance de l’éclairage intelligent
Le Bridge est la solution pour vivre des expériences de maison intelligente comme vous n’en avez jamais vécues auparavant.
Contrôle tout-en-un
Le Bridge déverrouille nos fonctionnalités les plus avancées et les plus populaires, le tout à partir de l’application Philips Hue.
Contrôle de toute la maison depuis n’importe où
Le Hue Bridge et le Hue Bridge Pro vous permettent d’accéder à votre système de maison intelligente depuis n’importe où grâce à l’application Hue. Contrôlez vos lumières, recevez des notifications de sécurité – ou configurez simplement votre système pour qu’il fonctionne selon un calendrier avec des automatisations.
Hue MotionAware™
Cette nouvelle fonctionnalité passionnante exclusive à Hue Bridge Pro donne à votre système d’éclairage le pouvoir de réagir intuitivement à vos mouvements dans la maison. En utilisant 3 ou 4 lumières dans la même pièce, vous pouvez créer une zone de mouvement qui détecte votre présence et déclenche toutes les lumières que vous lui attribuez. Pas besoin de détecteur de mouvement séparé!
Plus de capacité, processeur plus rapide
Par rapport au Hue Bridge, le Hue Bridge Pro apporte 3 x plus de capacité, la prise en charge de plus de 150 lumières, plus de 50 accessoires, 500 scènes, et des temps de réponse 5 x plus rapides grâce à sa nouvelle puce Hue Chip Pro.
Sécurité Zigbee
Votre vie privée est notre priorité. Zigbee et Philips Hue empêchent tout accès non autorisé à votre écosystème d’éclairage intelligent.
Questions et réponses
Quelle est la différence entre Bridge Pro et Bridge ?
Quelle est la différence entre Bridge Pro et Bridge ?
Puis-je utiliser Bridge Pro avec l'ensemble de mes lampes et accessoires Philips Hue ?
Puis-je utiliser Bridge Pro avec l'ensemble de mes lampes et accessoires Philips Hue ?
À quoi sert le Philips Hue Bridge ?
À quoi sert le Philips Hue Bridge ?
Puis-je connecter Bridge Pro via le Wi-Fi au lieu d'utiliser un câble Ethernet ?
Puis-je connecter Bridge Pro via le Wi-Fi au lieu d'utiliser un câble Ethernet ?
