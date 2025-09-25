Aide
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Version

Points forts des produits

  • Prend en charge plus de 150 lumières et plus de 50 accessoires
  • Utilisez les lumières comme détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™
  • Déverrouille l’éclairage d’ambiance et l’intégration de sécurité Hue Sync
  • Compatible avec Apple Home, Alexa, Google Assistant, Samsung SmartThings
  • Cryptage avancé avec Zigbee Trust Center
Bridge ou Bridge Pro?

Utilisez notre guide de comparaison rapide pour voir quel système intelligent de commande de l’éclairage résidentiel répond le mieux à vos besoins.

Bridge

Hue Bridge Pro

Taille de l’installation de lampes Smart

Configuration moyenne
Grande installation

Nombre maximum de lampes par Bridge

50
150+

Nombre maximum de commandes par Bridge

12
50+

Capacité de stockage et vitesse des scènes d’éclairage

Grande capacité, réponse rapide
Très grande capacité - 3x plus de capacité Ultra-rapide - 5x plus rapide que Bridge

MotionAware™ utilise les lumières comme des détecteurs de mouvement

Créez des automatisations

Connexion Internet

Connecté par câble Ethernet au routeur
Connecté par câble Ethernet ou Wi-Fi au routeur

Positionnement

Près du routeur
Partout dans la maison

Protection du système de sécurité Zigbee

Chiffrement AES à 128 bits par appareil
Chiffrement AES à 128 bits amélioré du système complet à l’aide de Zigbee Trust Center

Révélez toute la puissance de l’éclairage intelligent

Le Bridge est la solution pour vivre des expériences de maison intelligente comme vous n’en avez jamais vécues auparavant.

Nouveaux systèmes de commande de l’éclairage de maison intelligente Hue Bridge Pro et Philips Hue Bridge.

Contrôle tout-en-un

Le Bridge déverrouille nos fonctionnalités les plus avancées et les plus populaires, le tout à partir de l’application Philips Hue.

Un couple qui regarde la télévision avec l’éclairage ambiant immersif qui brille d’une lumière Smart rouge, orange et jaune.

Synchronisation de la lumière

Avec Hue Sync, vous pouvez synchroniser vos lumières avec votre télévision, votre musique et vos jeux.
Une caméra filaire sécurisée Hue qui surveille un espace extérieur éclairé par une lumière Smart blanche et vive.

Sécurité de la maison intelligente

Installez un système Hue Secure avec des caméras et des capteurs qui fonctionnent harmonieusement avec vos lumières.
Un patio de cour arrière illuminé par un éclairage intelligent extérieur Philips Hue qui brille dans des tons blanc chaud et rose.

Éclairage extérieur

Étendez votre système d’éclairage et de sécurité intelligent à vos espaces extérieurs.
Un salon éclairé dans des tons roses et violets de lumière intelligente projetée sur les murs à l’aide de Hue Play wall washer.

Contrôle de toute la maison depuis n’importe où

Le Hue Bridge et le Hue Bridge Pro vous permettent d’accéder à votre système de maison intelligente depuis n’importe où grâce à l’application Hue. Contrôlez vos lumières, recevez des notifications de sécurité – ou configurez simplement votre système pour qu’il fonctionne selon un calendrier avec des automatisations.

Une personne qui entre dans une pièce configurée avec une zone de détection des mouvements Hue MotionAware.

Hue MotionAware™

Cette nouvelle fonctionnalité passionnante exclusive à Hue Bridge Pro donne à votre système d’éclairage le pouvoir de réagir intuitivement à vos mouvements dans la maison. En utilisant 3 ou 4 lumières dans la même pièce, vous pouvez créer une zone de mouvement qui détecte votre présence et déclenche toutes les lumières que vous lui attribuez. Pas besoin de détecteur de mouvement séparé!

Une puce Hue Pro à l’intérieur d’un nouveau Hue Bridge Pro qui émet des courants d’énergie bleus et roses.

Plus de capacité, processeur plus rapide

Par rapport au Hue Bridge, le Hue Bridge Pro apporte 3 x plus de capacité, la prise en charge de plus de 150 lumières, plus de 50 accessoires, 500 scènes, et des temps de réponse 5 x plus rapides grâce à sa nouvelle puce Hue Chip Pro.

Un nouveau système de contrôle de l’éclairage résidentiel Hue Bridge Pro de couleur noire posé sur une table comprenant un symbole de cadenas qui indique la sécurité Zigbee.

Sécurité Zigbee

Votre vie privée est notre priorité. Zigbee et Philips Hue empêchent tout accès non autorisé à votre écosystème d’éclairage intelligent.

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Matières synthétiques

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Alimentation

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Pont

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

Questions et réponses

Quelle est la différence entre Bridge Pro et Bridge ?

Puis-je utiliser Bridge Pro avec l'ensemble de mes lampes et accessoires Philips Hue ?

À quoi sert le Philips Hue Bridge ?

Puis-je connecter Bridge Pro via le Wi-Fi au lieu d'utiliser un câble Ethernet ?

