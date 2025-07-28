Dotés d'un pont Philips hue, de lumières et d'accessoires intelligents, ces kits de démarrage contiennent tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre système d'éclairage intelligent.
3 produits
White
Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W) + bouton intelligent
Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche douce
Pont Hue inclus
Bouton intelligent inclus
139,99 $
Ambiance blanche et colorés Hue
Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W)
Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche et colorée
Pont Hue inclus
Commande intelligente
199,99 $
Ambiance blanche et colorés Hue
Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)
Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Pont Hue inclus
249,99 $
1-3 de 3
Guide des trousses de démarrage pour l’éclairage à DEL intelligent
Pourquoi devrais-je acheter une trousse de démarrage d'éclairage à DEL?
Pourquoi devrais-je acheter une trousse de démarrage d'éclairage à DEL?
Comment utiliser une trousse de démarrage d'éclairage intelligent?
Comment utiliser une trousse de démarrage d'éclairage intelligent?
Quelle trousse de démarrage d'éclairage à DEL dois-je acheter?
Quelle trousse de démarrage d'éclairage à DEL dois-je acheter?
Qu’est-ce qu’une trousse de démarrage pour éclairage intelligent?
Qu’est-ce qu’une trousse de démarrage pour éclairage intelligent?
Comment configurer des lumières LED intelligentes?
Comment configurer des lumières LED intelligentes?
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.