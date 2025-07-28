Aide
Trousses de démarrage pour l’éclairage à DEL

Trousses de démarrage pour l'éclairage à DEL intelligent

Dotés d'un pont Philips hue, de lumières et d'accessoires intelligents, ces kits de démarrage contiennent tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre système d'éclairage intelligent.

Gros plan de l’avant de Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W) + bouton intelligent

White

Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W) + bouton intelligent
Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche douce
Pont Hue inclus
Bouton intelligent inclus

139,99 $

Gros plan de l’avant de Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W)

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage : 3 ampoules intelligentes E26 (75 W)
Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche et colorée
Pont Hue inclus
Commande intelligente

199,99 $

Gros plan de l’avant de Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)

Ambiance blanche et colorés Hue

Trousse de démarrage : 4 ampoules intelligentes E26 (75 W)
Jusqu'à 1 100 lumens*
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Pont Hue inclus

249,99 $

Trousses de démarrage pour l’éclairage à DEL et éclairage connecté

L'éclairage intelligent expliqué

Avant d'installer votre premier kit de démarrage d'éclairage intelligent, apprenez à connaître les bases de l'éclairage intelligent et son fonctionnement.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

