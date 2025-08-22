Aide

Alliance de la sécurité pour la maison et de l’éclairage intelligent

Les caméras, les capteurs de contact, les sonnettes et les lampes intelligentes fonctionnent ensemble pour protéger vos proches grâce au système Philips Hue que vous possédez déjà.

Une caméra de sécurité Hue blanche placée sur une étagère près d’une plante

Caméras de sécurité

Sentez-vous plus en sécurité à tout moment. Dotées d’une diffusion vidéo en direct 2K 1080p HD nette et claire, d’une vision nocturne et d’un haut-parleur pour les conversations bidirectionnelles et les alarmes sonores, ces caméras sont vos yeux et vos oreilles quand vous n’êtes pas là.

En savoir plus sur les caméras de sécurité
Une sonnette Hue noire installée sur un mur.

Caméra sonnette

Surveillez votre porte d’entrée à l’aide d’une sonnette vidéo intelligente. Voyez, entendez et identifiez qui est là, à tout moment et où que vous soyez. Lorsqu’un mouvement est détecté, vos lampes s’allument pour une meilleure visibilité.

En savoir plus sur les sonnettes vidéo
Capteur de contact Hue

Capteurs de contact

Tranquillité d’esprit suprême. Lorsqu’ils sont activés, les capteurs de contact vous envoient une alerte et déclenchent même les lampes dès que quelqu’un ouvre une fenêtre, une porte, une armoire ou un coffre-fort. Philips Hue Bridge requis. 

Magasiner les capteurs de contact
Couple examinant des images de sécurité sur une tablette

Forfaits

Un abonnement vous permet d’obtenir plus de fonctionnalités de sécurité, telles que des zones de détection de mouvement et l’accès à l’historique de vos vidéos sur une période de 60 jours Choisissez entre les forfaits Basic et Plus, selon vos besoins.

Comparer les forfaits Secure
Silhouette suspecte s’approchant de la porte arrière

Application de commande

Les alertes sont envoyées directement sur votre téléphone. Déclenche des alarmes lumineuses ou sonores d’une simple pression. Avec l’application Philips Hue, la sécurité pour maison intelligente est entre vos mains.

Explorez le mode de fonctionnement
Chiffrement de bout en bout de la sécurité de la maison intelligente Philips Hue

Obtenez un chiffrement de bout en bout

Votre vie privée est notre priorité. Par défaut, chaque caméra Philips Hue Secure utilise le cryptage de bout en bout (E2EE). Toutes les vidéos, tous les sons et tous les instantanés sont cryptés avec une phrase secrète que vous seul connaissez.

En savoir plus
Deux ampoules intelligentes Philips Hue, un Hue Bridge Pro, deux capteurs de contact Hue et une caméra filaire Hue Secure en blanc.

Démarrer avec la sécurité intelligente

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place un système de sécurité domestique intelligent avec une trousse de démarrage. Vous bénéficierez des meilleures fonctionnalités au meilleur prix, et d’une tranquillité d’esprit immédiate pour votre maison et votre portefeuille

Magasiner des trousses de démarrage

Personnalisez la sécurité de votre maison intelligente

Solde de fin de l'été
Pont

Hue

Pont

Configuration simple
Commande intelligente
Ajoutez jusqu’à 50 lampes
Commande vocale

$69.99

$55.99

Solde de fin de l'été
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Longue de durée de vie de la pile
Se monte sur les portes et les fenêtres

$89.99

$71.99

Solde de fin de l'été
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Longue de durée de vie de la pile
Se monte sur les portes et les fenêtres

$89.99

$71.99

Solde de fin de l'été
Câble de rallonge d’extérieur de 5 m

Hue

Câble de rallonge d’extérieur de 5 m
Câble de rallonge
Longueur de 5 m
Noir

$24.99

$19.99

Solde de fin de l'été
Caméra filaire Secure avec support de bureau

Hue

Caméra filaire Secure avec support de bureau
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support inclus

$209.99

$169.99

Solde de fin de l'été
Câble anti-chute Secure

Hue

Câble anti-chute Secure
Compatible avec toutes les caméras Secure
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
Rend le retrait indésirable plus difficile
Recommandé pour les caméras installées à plus de 2 m de hauteur

$19.99

$15.99

Voir tous les produits
Led lights for your smart home

Magasinez des lampes par pièce de la maison

Philips Hue propose des éclairages pour chaque pièce, à l’intérieur comme à l’extérieur. Parcourez les options pour découvrir les produits que nous recommandons pour chaque pièce : salon, cuisine, chambre à coucher, salle de bains, etc.

Lampes à DEL par pièce de la maison

Questions et réponses sur la sécurité à domicile

Quels types de caméras Secure sont disponibles?

De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser les fonctions de sécurité de Philips Hue?

Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure?

Puis-je ajouter des appareils Secure à ma configuration Philips Hue contrôlée par Bluetooth?

Existe-t-il une version d’essai gratuite des fonctionnalités payantes du forfait Secure?

Vous ne trouvez pas de réponse?

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay