Les caméras, les capteurs de contact, les sonnettes et les lampes intelligentes fonctionnent ensemble pour protéger vos proches grâce au système Philips Hue que vous possédez déjà.
Alliance de la sécurité pour la maison et de l’éclairage intelligent
Caméras de sécurité
Sentez-vous plus en sécurité à tout moment. Dotées d’une diffusion vidéo en direct 2K 1080p HD nette et claire, d’une vision nocturne et d’un haut-parleur pour les conversations bidirectionnelles et les alarmes sonores, ces caméras sont vos yeux et vos oreilles quand vous n’êtes pas là.
Caméra sonnette
Surveillez votre porte d’entrée à l’aide d’une sonnette vidéo intelligente. Voyez, entendez et identifiez qui est là, à tout moment et où que vous soyez. Lorsqu’un mouvement est détecté, vos lampes s’allument pour une meilleure visibilité.
Capteurs de contact
Tranquillité d’esprit suprême. Lorsqu’ils sont activés, les capteurs de contact vous envoient une alerte et déclenchent même les lampes dès que quelqu’un ouvre une fenêtre, une porte, une armoire ou un coffre-fort. Philips Hue Bridge requis.
Forfaits
Un abonnement vous permet d’obtenir plus de fonctionnalités de sécurité, telles que des zones de détection de mouvement et l’accès à l’historique de vos vidéos sur une période de 60 jours Choisissez entre les forfaits Basic et Plus, selon vos besoins.
Application de commande
Les alertes sont envoyées directement sur votre téléphone. Déclenche des alarmes lumineuses ou sonores d’une simple pression. Avec l’application Philips Hue, la sécurité pour maison intelligente est entre vos mains.
Démarrer avec la sécurité intelligente
Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place un système de sécurité domestique intelligent avec une trousse de démarrage. Vous bénéficierez des meilleures fonctionnalités au meilleur prix, et d’une tranquillité d’esprit immédiate pour votre maison et votre portefeuille
Personnalisez la sécurité de votre maison intelligente
Hue
Pont
$69.99
$55.99
Hue
Capteur de contact Secure
$89.99
$71.99
Hue
Capteur de contact Secure
$89.99
$71.99
Hue
Câble de rallonge d’extérieur de 5 m
$24.99
$19.99
Hue
Caméra filaire Secure avec support de bureau
$209.99
$169.99
Hue
Câble anti-chute Secure
$19.99
$15.99
Questions et réponses sur la sécurité à domicile
Quels types de caméras Secure sont disponibles?
De quoi ai-je besoin pour commencer à utiliser les fonctions de sécurité de Philips Hue?
Quels produits Philips Hue fonctionnent avec une configuration Secure?
Puis-je ajouter des appareils Secure à ma configuration Philips Hue contrôlée par Bluetooth?
Existe-t-il une version d’essai gratuite des fonctionnalités payantes du forfait Secure?
Vous ne trouvez pas de réponse?
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.