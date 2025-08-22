L’éclairage intelligent est une manière plus avancée d’éclairer votre maison.
Qu’est-ce que l’éclairage intelligent?
Comment fonctionnent les lumières intelligentes?
Les lampes intelligentes sont dotées d’une puce qui leur permet de communiquer sans fil avec d’autres appareils. Chaque lampe peut se connecter à une application, à un assistant domestique intelligent ou à un autre accessoire intelligent, afin que vous puissiez en automatiser l’éclairage, en changer la couleur ou la contrôler à distance.
Alors, en quoi sont-elles différentes des lampes ordinaires? Les lampes conventionnelles ne peuvent que s’allumer ou s’éteindre. Il est possible de les faire varier, mais seulement avec un interrupteur câblé.
Technologie d’éclairage intelligente
Il existe plusieurs technologies qui peuvent rendre une lampe intelligente. Zigbee, Bluetooth et Wi-Fi sont les plus populaires.
Lumières Zigbee
Zigbee est un type de protocole de communication sans fil qui permet aux appareils intelligents de « communiquer » entre eux. C’est courant dans la technologie de la maison intelligente, car il est très sécurisé, consomme peu (les interrupteurs intelligents ne videront pas leurs batteries!) et fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en panne.
Lumières Wi-Fi
Un réseau Wi-Fi est une technologie populaire pour l’éclairage intelligent, car elle est connue. Les lampes utilisent le réseau Wi-Fi domestique pour communiquer entre elles. Il y a cependant des inconvénients à utiliser cette technologie : le Wi-Fi peut être surchargé, les lumières ne fonctionnent pas lorsque le routeur est en panne, et la portée est limitée au signal Wi-Fi.
Lampes Bluetooth
Bluetooth est une technologie de communication sans fil qui utilise des signaux RF pour envoyer des données. C’est facile, ça ne nécessite aucun autre matériel et c’est accessible à presque tout le monde. Mais Bluetooth ne stocke qu’un nombre limité de données par appareil et n’est utilisable que sur de courtes distances.
Nécessite un hub
Contrôlez votre éclairage depuis n’importe où
Ne ralentit pas le Wi-Fi*
Fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en panne**
Contrôlez les lumières avec l’application
Automatisez les lumières
Réglez les minuteries
Synchronisez les lumières avec la télévision, la musique et les jeux
Commande vocale
Ajoutez et personnalisez n’importe quel accessoire intelligent
Ajoutez un éclairage extérieur
*Zigbee et Wi-Fi utilisent la même bande de fréquences (2,4 GHz), mais Zigbee n’utilise aucune bande passante Wi-Fi pour contrôler les lumières.
**Les lumières peuvent être contrôlées via des interrupteurs intelligents et des automatismes, mais le contrôle par application et hors domicile est exclu.
Qu’est-ce qu’un concentrateur intelligent?
Les lampes Smart Zigbee deviennent vraiment intelligentes lorsqu’elles se connectent à un concentrateur Smart qui crée un réseau Zigbee extrêmement rapide entre elles et les connecte à Internet.
Une fois le signal établi, les lampes construisent un réseau maillé. C’est la raison pour laquelle vous pouvez ajouter des lampes partout dans la maison et qu’elles fonctionnent toutes : chaque lampe est un répéteur qui étend et renforce le réseau Zigbee.
Deux concentrateurs se retrouvent au sein du système Philips Hue : le Bridge et le Bridge Pro.
Technologie à DEL
Pourquoi les lampes Smart sont-elles à DEL? Pour plusieurs raisons :
1. Elles ne chauffent pas comme d’autres types de lampes, ce qui endommagerait la puce qui les rend intelligentes.
2. Les DEL sont déjà dotées d’une électronique interne, il est donc facile d’y intégrer une puce intelligente.
3. Elles peuvent produire des millions de couleurs claires.
4. Elles constituent la norme actuelle en matière d’éclairage résidentiel, en partie grâce à l’efficacité énergétique des DEL.
Voilà donc un acronyme en moins. Il en existe quelques autres, comme RVB, IC, WW... Ces acronymes font référence aux couleurs des DEL.
Le saviez-vous? Signify, la société à l’origine de Philips Hue, est également à l’origine de Color Kinetics, qui se concentre sur les « systèmes d’éclairage architectural dynamique » (c’est-à-dire l’éclairage professionnel sophistiqué pour les amphithéâtres et les spectacles de lumière, ce genre de choses). L’un de leurs principaux domaines de recherche est la couleur, ce qui signifie que nous avons accès à ce qui se fait de mieux en matière d’éclairage coloré.
Lumières RVB
Signifie « rouge, vert, bleu ».
Les lampes RVB mélangent des DEL rouges, vertes et bleues (les couleurs primaires de la lumière) pour créer une grande variété de couleurs – plus de 16 millions, pour être un peu plus précis. Les lampes RVB n’ont pas de DEL blanches, mais elles peuvent tout de même produire une nuance de blanc en mélangeant le rouge, le vert et le bleu. Ces lampes ne peuvent produire qu’une seule couleur unie à la fois.
Lumières RVBIC
Signifie « rouge, vert, bleu » et « contrôleur indépendant ».
Vous pouvez également voir "contrôle indépendant" ou "puce indépendante", mais ils signifient tous la même chose : vous pouvez contrôler les différentes LED individuellement, de sorte qu’elles affichent plusieurs couleurs en même temps.
Lumières RGBA
Signifie "rouge, vert, bleu, ambre".
Les lumières RGBA utilisent l’ambre en plus du rouge, du vert et du bleu afin de pouvoir afficher une plus large gamme de lumière jaune, y compris l’orange et l’or.
Lumières RVBB
Signifie "rouge, vert, bleu, blanc chaud".
Les lampes RVBB (parfois appelés lampes RVBBC, ce qui peut prêter à confusion) sont également dotées d’une puce blanc chaud qui permet d’obtenir des milliers de nuances supplémentaires de lumière blanche. C’est ainsi que l’on obtient une gamme de lumière blanche chaude à froide.
Lumières RVBBC
Signifie "rouge, vert, bleu, blanc froid, blanc chaud".
Les deux DEL blanches différentes permettent à la lumière de produire des couleurs encore plus riches. La plupart des lumières de couleur Philips Hue sont dotées de cette technologie.
Lumières RGBWWIC
Signifie "rouge, vert, bleu, blanc froid, blanc chaud" et "contrôleur indépendant".
C’est la technologie dont sont dotées la plupart des lumières à dégradé Philips Hue. Vous obtenez toutes les couleurs de lumière désirées et pouvez définir plusieurs couleurs en même temps. Grâce à nos lumières à dégradé, vous contrôlez des groupes de DEL plutôt qu’une seule LED à la fois; cela permet de créer des mélanges de couleurs homogènes.
Pourquoi auriez-vous besoin d’un éclairage intelligent?
Les avantages de l’éclairage intelligent ne s’arrêtent pas au contrôle de vos lumières à distance.
Pratique
Des lampes qui font ce que tu veux, quand tu veux. Passe devant, et les lumières s’allument. L’heure du coucher? Les lumières tamisent l’éclairage automatiquement. Les mains pleines? Dites à votre assistant de maison intelligente quoi faire. L’éclairage intelligent ne se limite pas à être intelligent – il facilite un peu plus la vie.
Commande vocale
La commande vocale, l’une des fonctions les plus recherchées de l’éclairage intelligent, vous permet de régler vos lumières par une simple commande. « Alexa, allume les lumières. » « Siri, rends le salon confortable. »
Automatisations
Programmez l’allumage et l’extinction de vos lumières à certaines heures et selon certains réglages. De plus, des automatisations spéciales telles que Réveillez-vous et Endormez-vous vous offrent des fonctionnalités encore plus avancées.
Lumière facile à intensité variable
Les ampoules classiques ont besoin d’un gradateur spécial qui se branche sur le réseau électrique de la maison. Avec les lumières Smart, la gradation est intégrée — l’application, les interrupteurs Smart et même votre voix peuvent faire varier l’intensité de vos lumières instantanément.
Éclairage ambiant
Synchronisez vos lumières avec votre téléviseur ou votre ordinateur et regardez votre éclairage danser, clignoter, diminuer d’intensité, s’illuminer et changer de couleur en même temps que le contenu de l’écran.
Obtenez des effets de lumière sympas
Faites briller vos lumières, imiter une cheminée ou scintiller comme les étoiles. Vous pouvez même laisser vos lumières passer d’une couleur à l’autre.
Connectez-le avec d’autres appareils
Avec des protocoles de communication comme Matter, créer toute une maison intelligente est simple. Utilisez votre système d’éclairage intelligent avec d’autres appareils connectés comme des caméras, de l’équipement audio, des thermostats ou des assistants domestiques.
Qui a inventé les lumières intelligentes?
Dois-je choisir une ampoule intelligente ou un interrupteur intelligent?
Qu’est-ce qu’une DEL adressable individuellement?
Quelle est la différence entre RGBA et RGBWW?
Comment Philips hue s’assure-t-il que toutes les lumières affichent la même couleur?
Qu’est-ce qui différencie les lumières de couleur Philips hue?
* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.