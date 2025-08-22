Technologie à DEL

Pourquoi les lampes Smart sont-elles à DEL? Pour plusieurs raisons :

1. Elles ne chauffent pas comme d’autres types de lampes, ce qui endommagerait la puce qui les rend intelligentes.

2. Les DEL sont déjà dotées d’une électronique interne, il est donc facile d’y intégrer une puce intelligente.

3. Elles peuvent produire des millions de couleurs claires.

4. Elles constituent la norme actuelle en matière d’éclairage résidentiel, en partie grâce à l’efficacité énergétique des DEL.

Voilà donc un acronyme en moins. Il en existe quelques autres, comme RVB, IC, WW... Ces acronymes font référence aux couleurs des DEL.

Le saviez-vous? Signify, la société à l’origine de Philips Hue, est également à l’origine de Color Kinetics, qui se concentre sur les « systèmes d’éclairage architectural dynamique » (c’est-à-dire l’éclairage professionnel sophistiqué pour les amphithéâtres et les spectacles de lumière, ce genre de choses). L’un de leurs principaux domaines de recherche est la couleur, ce qui signifie que nous avons accès à ce qui se fait de mieux en matière d’éclairage coloré.