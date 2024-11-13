Aide
Éclairage encastré à DEL

Lampes encastrées à DEL intelligentes

L'éclairage intelligent va au-delà de la simple ampoule électrique. Philips Hue se décline sous toutes les formes et toutes les tailles, y compris les encastrés.

Guide de l’éclairage encastré LED intelligent

Puis-je installer un éclairage encastré dans les couloirs?

Puis-je installer une lampe à DEL encastrée dans la cuisine?

Qu’est-ce qu’un luminaire à boîtier encastré?

Qu’est-ce que l’éclairage encastré LED intelligent?

Quelles ampoules intelligentes peuvent être utilisées pour l’éclairage encastré?

Est-il possible de contrôler des lampes encastrées à DEL avec la voix?

Lumières encastrées du salon

Idées d'éclairage pour le salon

L'éclairage encastré intelligent peut être utilisé dans les salons pour fournir non seulement un éclairage suffisant mais aussi un éclairage d'ambiance.
éclairage encastré à DEL pour la chambre d’enfant

Veilleuses pour enfants

Grâce à des ampoules encastrées intelligentes judicieusement placées, vous pouvez vous assurer que les chambres de vos enfants sont correctement éclairées pour le travail, le jeu et le sommeil.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

