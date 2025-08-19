Aide
Sécurité de la maison intelligente

Sécurité de la maison intelligente

Protège ta maison avec de la lumière pour un sentiment de protection supplémentaire, que tu sois à la maison ou à l’extérieur. Avec Philips Hue, vous ne bénéficiez pas seulement d’une sécurité domestique intelligente, mais d’une sécurité domestique lumineuse.

Solde de fin de l'été
Caméra à batterie Secure

Hue

Caméra à batterie Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Alimentation par batterie
Support mural inclus
Vente
Bundle: 3x Secure battery camera

Bundle: 3x Secure battery camera
End-to-end encryption
1080P HD video
Battery powered
Wall mount included
Solde de fin de l'été
Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support mural inclus
Solde de fin de l'été
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Longue de durée de vie de la pile
Se monte sur les portes et les fenêtres
Vente
Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors

Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors
 Two Secure contact sensors
Two indoor sensors
Control with the Philips Hue app
*requires Hue Bridge
Solde de fin de l'été
Câble anti-chute Secure

Hue

Câble anti-chute Secure
Compatible avec toutes les caméras Secure
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
Rend le retrait indésirable plus difficile
Recommandé pour les caméras installées à plus de 2 m de hauteur
Vente
Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors + Bridge

Bundle: 4x Secure contact sensors + 2x motion sensors + Bridge
Bridge included
Four Secure contact sensors
Two Indoor sensor
Control with the Philips Hue app
Vente
Bundle: 3x Secure contact sensors + 1x motion sensors + Bridge

Bundle: 3x Secure contact sensors + 1x motion sensors + Bridge
Bridge included
Three Secure contact sensors
One Indoor sensor
Control with the Philips Hue app
Solde de fin de l'été
Caméra à batterie Secure

Hue

Caméra à batterie Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Alimentation par batterie
Support mural inclus
Solde de fin de l'été
Capteur de contact Secure

Hue

Capteur de contact Secure
Installation sans fil
Automatise vos lumières
Longue de durée de vie de la pile
Se monte sur les portes et les fenêtres
Solde de fin de l'été
Caméra filaire Secure

Hue

Caméra filaire Secure
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support mural inclus
Solde de fin de l'été
Caméra filaire Secure avec support de bureau

Hue

Caméra filaire Secure avec support de bureau
Chiffrement de bout en bout
Vidéo 1080 P HD
Se branche dans une prise
Support inclus
Guide de la sécurité résidentielle intelligente

Qu’est-ce que la sécurité résidentielle intelligente?

Comment puis-je rendre ma maison intelligente plus sécurisée?

Existe-t-il des caméras de sécurité sans fil?

Qu’est-ce que la surveillance résidentielle intelligente?

Vous ne trouvez pas de réponse à votre question sur la maison intelligente?

Découvrir la sécurité résidentielle intelligente

éclairage de sécurité

Que sont les éclairages de sécurité?

Un éclairage de sécurité efficace ne consiste plus à installer quelques lumières ici et là.
détecteurs de mouvement de sécurité

Conseils de sécurité pour l’utilisation de capteurs de mouvement

Vous avez du mal à allumer la lumière du couloir avec votre coude tout en transportant de lourds sacs d’épicerie? Et si votre corps devenait l’interrupteur?
sécurité et automatisation de l’éclairage

Sentez-vous plus en sécurité grâce à l’automatisation de l’éclairage domestique

Laissez les lumières, capteurs et caméras de sécurité Philips Hue et l’application Hue travailler ensemble pour favoriser votre tranquillité d’esprit, que vous soyez à la maison ou à l’extérieur.

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

