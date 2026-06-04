Nos applications d’éclairage intelligent sont téléchargeables gratuitement, faciles à utiliser et offrent toutes les fonctionnalités que vous aimez du système Philips Hue.
Contrôlez vos lampes avec votre téléphone
Applications Philips Hue officielles
Application Hue
Contrôlez toutes vos lampes Philips Hue, que ce soit avec le pont Hue ou Bluetooth. L’application principale du système Philips Hue vous permet d’allumer et d’éteindre vos lampes, de créer des automatisations et des minuteries, de synchroniser vos lampes avec votre TV et votre musique, de contrôler votre système de sécurité domestique connecté et même de mettre à niveau votre système Bluetooth en ajoutant un pont Hue.
Application de bureau Hue Sync
L’application de bureau Hue Sync a été conçue spécialement pour les ordinateurs. Très appréciée des joueurs, cette application associe vos lampes Philips Hue avec couleurs à votre jeu sur votre écran d’ordinateur.
La synchronisation Hue ne peut être téléchargée que sur un ordinateur de bureau
Application Hue Sync TV
Synchronisez les lampes de votre cinéma maison avec tout ce que vous regardez à la télévision avec l’application Hue Sync TV, peu importe le mode de diffusion. Disponible sur les téléviseurs Samsung 2022 et plus récents.¹
1. Disponible sur les téléviseurs Samsung QLED 2022 et plus récents de la gamme Q60 ou supérieure (prise en charge de Q700 à venir). Si votre téléviseur prend en charge l’application Hue Sync TV, celle-ci s’affichera lorsque vous la rechercherez dans Applications. Vous pouvez également consulter les spécifications du modèle de votre téléviseur sur www.samsung.com.