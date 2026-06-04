Application Hue

Contrôlez toutes vos lampes Philips Hue, que ce soit avec le pont Hue ou Bluetooth. L’application principale du système Philips Hue vous permet d’allumer et d’éteindre vos lampes, de créer des automatisations et des minuteries, de synchroniser vos lampes avec votre TV et votre musique, de contrôler votre système de sécurité domestique connecté et même de mettre à niveau votre système Bluetooth en ajoutant un pont Hue.