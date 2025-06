Des scènes d'éclairage d'ambiance prêtes à l'emploi et conçues par des professionnels sont à portée de main dans l'application Philips Hue. Parcourez la galerie de scènes par humeur — ambiance cosy et festive, par exemple — ou concevez votre propre scène personnalisée avec la couleur de votre choix. Vous souhaitez partager votre scène préférée ? Avec un pont Philips Hue, c'est possible.