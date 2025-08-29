Aide
Bandes lumineuses à DEL

Bandes à DEL lumineuses et connectées

Les bandes lumineuses Philips Hue sont la solution de bande à DEL lumineuse de référence. Illuminez n’importe quel espace. Créez n'importe quelle ambiance. C'est tout simplement génial.

Gros plan de l’avant de Base Lightstrip Plus V4 de 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Base Lightstrip Plus V4 de 80 po
Unité d’alimentation incluse
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé 80 po
DEL intégrée
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités

Découvrez nos bandes lumineuses

Comparez toutes les options pour l’intérieur et l’extérieur.

En savoir plus
Gros plan de l’avant de Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Ambiance blanche et colorés Hue

Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus
Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Gros plan de l’avant de Rallonge de bande lumineuse à dégradé de 40 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Rallonge de bande lumineuse à dégradé de 40 po
DEL intégrée
Nécessite une trousse de base de bande lumineuse à dégradé de lumière
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Pack : Dimmer switch pack de 3

Pack : Dimmer switch pack de 3
Installation sans fil
Gradation en douceur
Alimentée par batterie
Installez-le où vous le souhaitez
Gros plan de l’avant de Endurance pack : Lightstrip Plus 80 po + Dimmer switch + Bridge

Endurance pack : Lightstrip Plus 80 po + Dimmer switch + Bridge
Lightstrip Plus 80 po
Dimmer Switch personnalisable
Installation facile avec l'application !
Accès à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse d’extérieur 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse d’extérieur 80 po
1 bande lumineuse de 80 po
1 bloc d’alimentation
Ampoule blanche et colorée
Gros plan de l’avant de Rallonge Lightstrip Plus V4 de 40 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Rallonge Lightstrip Plus V4 de 40 po
DEL intégrée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Solo de 10 mètres (33 pieds)

BANDES LUMINEUSES

Bande lumineuse Solo de 10 mètres (33 pieds)
Pliable, taillable et non extensible
Tenez les rênes grâce à notre application primée
DEL RVB et Blanc chaud et jusqu'à 1 700 lumens
33 pi

Presque épuisé

Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 55 po
Conçu pour les téléviseurs de 55 à 60 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
Conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse d’extérieur 197 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse d’extérieur 197 po
1 bande lumineuse de 197 po
1 bloc d’alimentation
Ampoule blanche et colorée
Guide des bandes à DEL lumineuses

Comment installer et configurer des bandes lumineuses?

Où placer les bandes lumineuses à DEL?

Pouvez-vous couper des bandes lumineuses intelligentes?

Comment installer des bandes à DEL lumineuses et connectées au plafond?

Que sont les bandes à DEL connectées RGBWW et RGBICWW?

Quelle est la luminosité des bandes à DEL?

Les bandes lumineuses sont-elles sûres?

Bandes à DEL lumineuses pour n'importe quelle pièce

utilisez des bandes lumineuses connectées

Comment utiliser les bandes lumineuses à DEL

Obtenez des conseils sur l’utilisation des bandes lumineuses intérieures et extérieures, par exemple pour savoir comment les enrouler autour de votre porche ou les tapisser au plafond du salon.
bandes lumineuses à DEL pour chambre à coucher

Bandes à DEL lumineuses pour chambres à coucher

Les bandes à DEL connectées peuvent être utilisées pour ajouter des effets décoratifs subtils à une chambre à coucher ou pour transformer l’espace avec une lumière colorée.
bande lumineuse à DEL pour salon

Bandes à DEL lumineuses pour salons

Placez des bandes à DEL lumineuses et connectées à des endroits stratégiques du salon pour ajouter un éclairage d’appoint à n'importe quelle ambiance.

Vous avez besoin de pièces pour votre produit Philips Hue?

Tu as perdu un câble d’alimentation lors d’un déménagement? Avez-vous besoin de nouveaux supports pour votre bande lumineuse à dégradé Play gradient lightstrip? Trouvez les pièces de rechange dont vous avez besoin pour augmenter la durée de vie de vos produits Philips Hue. 

Trouver une pièce pour mon produit
Obtenir des informations sur la garantie

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

